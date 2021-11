CM.IT | Milan, dalla decisione del Chelsea su Ziyech al Barcellona: il punto

Le ultime notizie di Calciomercato.it sul futuro di Hakim Ziyech: il marocchino nel mirino del Milan, la svolta in casa Chelsea

A lungo in estate il Milan ha cercato un colpo di spessore sulla trequarti offensiva. I rossoneri hanno inseguito vari profili, da Vlasic a Ziyech passando per Isco, senza però riuscire a mettere la ciliegina sulla torta alla loro campagna acquisti.

Brahim Diaz sta comunque facendo bene, al netto di infortuni e complicazioni Covid, e Krunic si sta ben disimpegnando da vice. Ma i rossoneri continuano a monitorare la situazione per il futuro e il nome di Ziyech non sparisce dai radar. La corsa al giocatore marocchino, per il Diavolo, è comunque in salita.

Calciomercato Milan, concorrenza folta per Ziyech: sprint Barcellona, le ultime

In estate, su di lui c’era un altro interessamento concreto, quello del Barcellona. I blaugrana sarebbero anche stati intenzionati a coprire l’intero ingaggio, a differenza del Milan. Ora, c’è una svolta che può cambiare tutto.

Stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, infatti, il Chelsea, diversamente da quanto avvenuto qualche mese fa, ora apre all’ipotesi del prestito. I ‘Blues’ preferirebbero inserire un obbligo di riscatto o pattuire condizioni comunque vantaggiose. Una partenza di Ziyech a gennaio dunque torna d’attualità, il Barça insiste mentre sullo sfondo anche il Borussia Dortmund che osserva la situazione.