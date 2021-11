Colpo Scudetto per il Milan: in Francia, l’offerta è sul tavolo!

Concorrenza per l’erede di Kessie. Dalla Francia confermano l’interesse del Milan ma i rossoneri non sono gli unici a volere il giocatore

Passano i giorni e il rinnovo di Franck Kessie non arriva. Le dichiarazioni del centrocampista, rilasciate in Giappone, la scorsa estate, sono ormai un lontano ricordo. L’ivoriano ha fatto ritorno a Milano e della firma nemmeno l’ombra.

E’ evidente che la forbice tra offerta e richiesta è davvero importante. Senza un passo indietro dell’entourage del calciatore, la fumata bianca non arriverà mai. Non è un caso che il Milan abbia iniziato a guardarsi attorno.

Il nome caldo di questi giorni, per il dopo Franck Kessie, è quello di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese è letteralmente rinato in Francia, con la maglia del Lille, ed è nuovamente pronto a spiccare il volo. Gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero favorire la trattativa ma servono tanti soldi, nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2023.

Sfida all’Arsenal

Anche in Francia confermano l’interesse concreto da parte del Milan: ‘Le10Sport’, sottolinea come il club rossonero abbia già presentato un’offerta. Il Lille, però, potrebbe riceverne presto un’altra: anche l’Arsenal, infatti, sembrerebbe intenzionato a farsi avanti seriamente, per riuscire a portare a Londra il forte centrocampista portoghese