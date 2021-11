Calciomercato Milan, proposta accettata: 60 milioni subito

Uno dei perni del Milan di Stefano Pioli e uno dei calciatori più importanti della Serie A potrebbe essere vicino all’addio sul calciomercato. L’offerta fa tremare i rossoneri

Il Milan pianifica soluzioni e possibilità sul calciomercato, ma con tutta l’intenzione di trattenere i calciatori più importanti in rosa.

Tra questi si è imposto sicuramente Theo Hernandez. Il terzino francese è riuscito, a furia di galoppate sulla fascia sinistra, gol e assist a imporsi nelle gerarchie di Stefano Pioli e non solo. Le sue giocate sono diventate man mano preziosissime: un riferimento assoluto che continua a stupire per forza fisica, esplosività e qualità. E anche un nome che sul calciomercato internazionale fa parlare di sé ormai da mesi. Un club, in particolare, sembra disposto a investire una cifra veramente importante pur di arrivare al laterale ex Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, sprint Milan e beffa Juve: ecco l’erede di Kessie

Calciomercato Milan, assalto a Theo Hernandez: c’è il PSG con 60 milioni

Il destino di Theo Hernandez potrebbe presto tingersi di blu. Un blu che sa di PSG. Il club egemone sul calciomercato, infatti, segue ormai da mesi e con grande attenzione il destino del calciatore. Secondo quanto riporta ‘diario gol’, il club francese sarebbe disposto addirittura a mettere sul piatto i 60 milioni richiesti dal Milan pur di arrivare al laterale. Il Milan spera, ovviamente, di trattenere il suo big, per cui prepara anche il rinnovo di contratto o che la cifra possa salire ulteriormente in una vera e propria asta sul calciomercato.