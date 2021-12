Calciomercato Napoli, dal rinnovo di Insigne alla ricerca del centrale

Tanti fronti aperti per il ds Giuntoli: dai rinnovi di Insigne e Mertens al sostituto di Manolas: il Napoli si muove sul mercato

Il calciomercato del Napoli nella sessione di mercato che sta per aprirsi promette d’esser piuttosto intensa. L’addio di Kostas Manolas andato all’Olympiakos costringe il ds Giuntoli a muoversi sul mercato alla ricerca di un centrale che possa andare a compensare l’addio del greco.

Quello che cerca il direttore sportivo azzurro è un centrale di piede destro che sappia giocare anche terzino. Si cercherà strada del prestito con diritto: bassi i margini per investire, si parla di 6-7 milioni al massimo. L’ultimo nome che è sulla lista è quello di Marash Kumbulla della Roma: sondato anche dal Torino, è un vecchio pallino proprio di Giuntoli che avrebbe voluto portarlo a Napoli quando il centrale era al Verona. Ci fu una trattativa anche più piuttosto importante, ma la Roma ebbe la meglio. Ora, è ai margini del progetto di Mourinho e potrebbe rappresentare un’opzione.

Szalai del Fenerbahçe e Sanchez del Tottenham sono delle possibilità che sono vagliate anche se potrebbero essere da abbandonare presto per costi e modalità dell’operazione. Federico Gatti del Frosinone, invece, è oggetto del dialogo tra Giuntoli ed il ds ciociaro Angelozzi. Il Frosinone punta a venderlo a fine stagione e monetizzare più di 10 milioni, il Napoli potrebbe puntare ad averlo subito e strappare qualche milioncino di sconto ed una formula che scarichi i costi più avanti. Poi, c’è Omeragic dello Zurigo: classe 2002, il suo entourage, come vi abbiamo già raccontato, ha già ricevuto i sondaggi di Napoli e Milan. Lo Zurigo, però, spara alto, anche per l’interesse di altre big europee, Dortmund su tutte. In lista anche Uduokhai dell’Ausburg.

Capitoli rinnovi: Insigne tra l’azzurro e le sirene da Toronto

Non c’è solo la ricerca del centrale. C’è da discutere della questione del rinnovo di Insigne. Il Napoli ha fatto una proposta ritenuta non all’altezza: giorni fa vi svelammo l’entità dell’offerta di Toronto, qualcosa come 30 milioni netti per 3 anni, milione più milione meno. Il Napoli vorrebbe ancora provarci, De Laurentiis sta continuando a dialogare direttamente con il suo capitano e vedrà il suo agente, Vincenzo Pisacane. La trattativa appare in salita e complessa, anche se residuano dei margini: restano, sullo sfondo, anche i rumors legati alle trattative con altri possibili club italiani ed europei.

C’è anche il capitolo legato a Dries Mertens: il rapporto con Luciano Spalletti non è idilliaco dopo la sostituzione con lo Spezia, ma c’è da parte del belga la volontà di restare a Napoli. Lo stipendio alto non favorisce la trattativa, ma non è escluso che De Laurentiis vada per il colpo di teatro.