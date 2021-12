Udinese-Salernitana, caos Serie A: ecco cosa sta succedendo

La Lega di Serie A non ha ancora rinviato la partita Udinese-Salernitana, che non si giocherà visto che i campani non partiranno per Udine

Torna l’incubo Covid in Serie A. Udinese-Salernitana non si giocherà stasera ma la partita non è stata ancora ufficialmente rinviata.

La Salernitana, in mattinata, ha comunicato che non partirà per la trasferta di Udine “a seguito di accertate positività all’interno del gruppo squadra”. I campani hanno “preso atto delle disposizioni dell’ASL di Salerno che ha richiesto la sospensione dell’attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi”.

Fino a questo momento La Lega Serie A, informata dei tanti positivi presenti all’interno del club campano, non ha preso una posizione ufficiale e di conseguenza il match è rimasto in programma per ore 18.30.

Udinese-Salernitana, verso la sconfitta a tavolino dei campani

L’Udinese si sta avvicinando al match come se tutto fosse normale. Lo si evince anche dal tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale, con cui si ricorda che la partita si giocherà alla Dacia Arena alle ore 18.30 e sarà possibile seguirla su DAZN.

E’ chiaro che senza una comunicazione ufficiale, da parte degli organi competenti, l’Udinese è pronta a presentarsi sul campo di gioco, così come l’arbitro ma sarà impossibilitata a giocare per l’assenza dell’avversario. Restando così le cose si assisterebbe ad una vittoria a tavolino da parte dei bianconeri.