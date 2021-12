Serie A, gara a rischio | È UFFICIALE: niente trasferta, chiesto il rinvio

Anche la Serie A viene travolta da una nuova emergenza Coronavirus, ora è UFFICIALE: la squadra non parte nemmeno per la trasferta

Ci risiamo, sembra di tornare indietro nel tempo: l’emergenza Coronavirus colpisce ancora il campionato italiano, match seriamente a rischio.

Non è solamente la Premier League ad essere in balia del Covid, ora anche la Serie A si appresta a vivere una nuova crisi. In mattinata è arrivato il comunicato ufficiale della Salernitana: la società campana non partirà per la trasferta contro l’Udinese “a seguito di accertate positività all’interno del gruppo squadra”. Inoltre, come si legge nel comunicato, la Salernitana “prende atto delle disposizioni dell’ASL di Salerno che ha richiesto la sospensione dell’attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi”.

La Lega di Serie A è stata informata dei tanti positivi presenti all’interno del club e si attende una presa di posizione ufficiale al riguardo: il rischio che la sfida con l’Udinese, che avrebbe dovuto aprire il 19esimo turno di campionato, venga sospesa è altissimo.