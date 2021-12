Colpo a centrocampo per la Juve, niente rinnovo: l’annuncio di Raiola

Il centrocampista, che tanto piace alla Juventus, è pronto a cambiare aria. Mino Raiola ha così parlato in merito al suo assistito

Sarà un’estate calda per Mino Raiola. Saranno diversi i calciatori della propria scuderia pronti a lasciare l’attuale squadra. I profili più importanti che quasi certamente faranno le valigie sono Haaland e Pogba, pronti a dire addio a Borussia Dortmund e Manchester United.

Sono tante le big del calcio europeo, dal Chelsea al Real Madrid, passando chiaramente per il Psg, che vogliono i due campioni.

Sul centrocampista ci sarebbe anche l’interessamento da parte della Juventus ma bisogna fare i conti con la spesa importante da affrontare. Restando proprio in casa bianconera, attenzione al profilo di De Ligt. Le ultime dichiarazioni di Mino Raiola hanno messo paura ai tifosi della Vecchia Signora. L’olandese è pronto a cambiar maglia. Anche in questo caso servono tanti, parecchi soldi per convincere la Juventus a cedere il centrale.

Nelle prossime settimane si deciderà il futuro anche di Alessio Romagnoli, altro calciatore importante, che vedrà scadere il proprio contratto in estate. Le parti nell’ultimo periodo si sono riavvicinate e l’incontro a Casa Milan tra Raiola e la dirigenza rossonera è servita per gettare le basi di un’intesa. Oggi Romagnoli è un po’ meno lontano dal Milan rispetto a qualche mese fa.

Calciomercato Juventus, niente rinnovo per Gravenberch: parla Raiola

Mino Raiola è anche il rappresentante di Ryan Gravenberch. Il centrocampista olandese classe 2002 è tra i protagonisti della grande stagione dell’Ajax. Il suo valore è già importanti, superiore ai 30 milioni di euro ma il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 potrebbe spingere il club di Amsterdam a cederlo ad un prezzo più basso. L’agente, intervenuto a ‘Studio Voetbal’, non ha voluto sbilanciarsi sul futuro del giovane calciatore: “Rinnovo? Per adesso è tutto fermo, non ci sono discussioni”. E’ evidente che senza una firma, l’addio di Gravenberch all’Ajax sarebbe sempre più vicino. Potrebbe davvero essere lui il nuovo colpo della Juventus, che segue da tempo il calciatore.