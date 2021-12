Dybala, ancora dubbi sul rinnovo con la Juventus | Le ultime sulla firma

In casa Juventus, tiene ancora banco il rinnovo di Paulo Dybala: l’annuncio slitta ancora, ecco i prossimi scenari

La Juventus in campo questa sera, allo Stadium contro il Cagliari, per l’ultima partita del girone d’andata e del 2021. Un’annata complicata per i bianconeri, impreziosita dai successi in Supercoppa e Coppa Italia, ma che in campionato non li ha visti esprimersi al meglio, perdendo il titolo di campioni e anche nella nuova stagione obbligati a rincorrere.

Il 2021 è stato davvero complesso anche per Dybala, che è rimasto spesso fuori dal campo per vari problemi fisici. Quando è stato in campo, però, il suo contributo si è avvertito eccome. La Juventus vuole continuare a puntare sull’argentino anche per il futuro, anche se la trattativa per il rinnovo è andata per le lunghe, ben oltre il preventivabile. La distensione portata dall’avvicendamento tra Paratici e Cherubini e dal ritorno di Allegri è stata palpabile, la firma, però, non è ancora arrivata. Calciomercato.it aveva già raccontato dell’avvicinamento quasi totale tra la Juventus e Dybala, ma di una firma che sarebbe probabilmente slittata ancora. Al punto che in questi giorni sono circolati ulteriori dubbi sull’effettivo rinnovo dell’accordo in scadenza nel 2022.

Calciomercato Juventus, rinnovo al 2022 per Dybala: ma i bianconeri sono tranquilli

Dubbi che però, all’interno dell’ambiente bianconero, sembrerebbero non esserci. Il ritorno dell’agente Antun in Argentina e il nuovo spostamento in avanti della firma, e, conseguentemente, dell’annuncio, sarebbe da imputare solo agli ennesimi problemi burocratici. Ma la volontà delle parti sarebbe ormai definita e il clan Juventus, come confermato anche da ‘Tuttosport’, sarebbe fiducioso che si tratti solo di questione di tempo.

Dunque, il nuovo anno porterà in dote il ritorno in campo della ‘Joya’ contro il Napoli, contro cui già ad aprile segnò un gol che di fatto si sarebbe rivelato decisivo nel testa a testa con gli azzurri per il piazzamento Champions. E anche la tanto agognata firma sul nuovo accordo che lo legherà ai bianconeri fino al 2026, a 9 milioni netti a stagione più i famosi bonus da tramutare in parte fissa.