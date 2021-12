Rinnovo Dybala e scadenze giugno: annuncio Allegri alla vigilia del Cagliari

Dal rinnovo di Dybala ai giocatori bianconeri in scadenza nel prossimo giugno: le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Cagliari. Il tecnico bianconero ha anche commentato le parole di Mino Raiola su de Ligt e parlato del rinnovo di Paulo Dybala. Come noto, il numero 10 bianconero è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e non ha ancora prolungato con il club.

“Per quanto riguarda il contratto di Dybala non ne abbiamo parlato con la società. So solo che c’è stato un incontro con il procuratore negli scorsi giorni, stanno parlando, è stata fatta un’investitura importante su Paulo”, ha commentato Allegri. E sulle scadenze a giugno, da Cuadrado a Federico Bernardeschi e Mattia De Sciglio: “Di scritto non c’è niente. Non condiziona assolutamente perché nessuna ha ancora preso decisioni su chi deve rimanere e andar via. In questo momento dobbiamo solo pensare al campo”.

Juventus, Allegri sul mercato in conferenza

Non solo Dybala e il rinnovo che ancora non arriva. Nella conferenza pre Juventus-Cagliari Allegri si è soffermato anche sulla sessione invernale di calciomercato. Il tecnico si allinea alle recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato, Maurizio Arrivabene: “Con i se del mercato non si va da nessuna parte. Ha già parlato Arrivabene, io ho confermato che la rosa è ottimo e con questi dobbiamo arrivare a giugno per migliorare. Abbiamo cinque mesi per farlo, stando sereni”.

Prima di Bologna–Juve, infatti, l’ad bianconero ha annunciato: “L’aumento di capitale serve per dare stabilità ai conti della squadra e non ci proietta sul mercato per dei colpi di teatro. Scordiamocelo. Riflettiamo e valutiamo bene, faremo quello che il conto economico ci permetterà di fare. Dobbiamo chiudere questo semestre e guardare bene i conti, poi si faranno le riflessioni necessarie. A metà gennaio faremo i piani, non sarà un mercato di gennaio né interessante né impegnativo”.