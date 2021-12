Juve e Inter, via libera dal Barcellona: l’attaccante sbarca in Italia

Via libera da parte del Barcellona. Il club spagnolo ha deciso di non puntare sull’argentino, che può così sbarcare in Serie A

Julian Alvarez è la stella argentina che ha trascinato il River Plate nell’ultimo periodo. I numeri dell’attaccante classe 2000 sono davvero importanti: in 21 partite di campionato, il calciatore ha realizzato diciotto reti e sette assist.

Numeri chiaramente che non stanno passando inosservati. In Europa tutti hanno messo gli occhi sull’attaccante che è pronto a spiccare il volo. In Italia le big della Serie A – come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi – lo hanno visionato da vicino, con i loro osservatori.

Ad oggi appare difficile capire chi si porterà a casa la stella nascente del calcio argentino: Juventus e Milan hanno mosso i primi passi ma lo hanno fatto successivamente anche Inter e Fiorentina.

Alla fine sarà proprio Julian Alvarez a decidere in quale squadra giocherà in futuro. In quello immediato, però, potrebbe esserci ancora il River Plate, con il quale i contatti sono continui per trovare un’intesa per il rinnovo del contratto che scadrà il 31 dicembre del 2022. Il calciatore appare favorevole ad un prolungamento del contratto per favorire al club, che lo ha fatto diventare grande, di incassare una somma consona al suo valore.

Attenzione chiaramente anche alle big del calcio europeo. Le squadre italiane devono fare i conti soprattutto con il Bayern Monaco, il West Ham e l’Ajax.

Calciomercato, colpo Julian Alvarez: si ritira dalla corsa

Julian Alvarez è stato accostato con insistenza anche al Barcellona. Il club blaugrana è alla ricerca dell’erede di Lionel Messi. I blaugrana, però, sembrano aver cambiato idea e avrebbero deciso di abbandonare la pista che porta all’argentino: secondo quanto riportato da TyC Sports, Xavi Hernández, avrebbe scarto l’ipotesi di acquistare il classe 2000 per puntare su un calciatore decisamente più pronto. Il Barcellona avrebbe, infatti, scelto di puntare su Edison Cavani o Ferran Torres.