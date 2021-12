Calciomercato Juve, Raiola offre de Ligt: sì condizionato del Real

Calciomercato Juve: la ‘bomba’ sganciata da Raiola riaccende i rumors sul futuro di de Ligt. Real Madrid in agguato. Tutti i dettagli

Sono bastate poche parole da parte di Mino Raiola per far riesplodere rumors e indiscrezioni di calciomercato sul futuro alla Juventus di Matthijs de Ligt.

Al quotidiano olandese ‘NOS’, il potente procuratore ha infatti annunciato: “De Ligt è pronto per un nuovo passo, credo che lo pensi anche lui. In Italia si dice: non puoi adorare Dio e il diavolo. Devi fare una scelta. Io lo faccio per i miei giocatori. Questo non significa che voglio distruggere i club, come molti pensano. Ci tengo a difendere i miei calciatori ed i loro interessi economici”. Parole piuttosto chiare ed inequivocabili da parte dell’agente, che successivamente ha anche fatto i nomi delle possibili destinazioni per l’olandese: “Penso che chiunque sappia quali club citare quando si parla del futuro di de Ligt. Vedremo questa estate. Premier League? Potrebbero essere anche Barcellona, Real Madrid o Paris Saint-Germain“. Nella conferenza pre Juve-Cagliari, Massimiliano Allegri ha ‘replicato’ così a Raiola: “Un altro passo in carriera? Quello di domani di far gol. Io non ho sentito l’intervista. De Ligt sta crescendo, a Bologna ha fatto due interventi da grande difensore e può solo crescere. Ha 22 anni e l’obiettivo è quello di crescere. Poi sul mercato chi vivrà vedrà”. Ecco l’indiscrezione dalla Spagna sul futuro di de Ligt.

Calciomercato Juve, Real Madrid in agguato: le condizioni per de Ligt

Secondo quanto riportato da ’90min.com’, tra le possibili destinazioni, confermate dallo stesso Raiola, c’è anche il Real Madrid. La Juventus, dal canto suo, ha messo gli occhi su Vinicius, che è letteralmente esploso in questa prima parte di stagione con Ancelotti in panchina.

Tuttavia, i ‘Blancos’ non hanno alcuna intenzione di privarsi del gioiello brasiliano e per strappare de Ligt alla Juventus servirà un’offerta irrinunciabile. ‘Elnacional.cat’, intanto, conferma: l’intenzione di Raiola è quella di portare de Ligt lontano da Torino per un nuovo passo nella sua carriera e il giocatore sarebbe stato già proposto ai top club europei. Si profilano mesi piuttosto bollenti per il futuro dell’ex Ajax.