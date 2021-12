Calciomercato Juventus, sì allo scambio ma con Dybala

La Juventus potrebbe riportare in Italia il bomber, attraverso uno scambio con Dybala. Ecco come Allegri potrebbe avere il centravanti

Si tornerà in campo il 6 gennaio e finalmente il club bianconero potrà pensare al mercato di riparazione. L’obiettivo principale, non è certo un segreto, è l’acquisto di un nuovo centravanti. I gol di Cristiano Ronaldo mancano parecchio e Alvaro Morata e Moise Kean non sono riusciti a sostituirlo.

Serve un calciatore pronto che possa dare una mano fin da subito. Non è un caso che la Juventus continui a monitorare con molta attenzione la situazione legata a Mauro Icardi. L’argentino potrebbe presto lasciare il Psg per cercare rilancio altrove. L’Italia resta la sua prima scelta e la squadra di Allegri potrebbe essere quella giusta.

Calciomercato Juventus, idea scambio per Aubameyang

Mauro Icardi, però, non è l’unico centravanti esperto accostato alla Juventus nell’ultimo periodo. Dall’Inghilterra continuano ad insistere sulla possibilità che Pierre Aubameyang possa vestire la maglia bianconera a breve. Il gabonese, cresciuto nella Primavera del Milan, ha perso la fascia da capitano e il posto all’Arsenal.

E’ evidente che la sua avventura a Londra è ormai giunta al capolinea. Il contratto, in scadenza il 30 giugno 2023, spingerà i Gunners a cedere il calciatore già nella prossima sessione di calciomercato. Aubameyang è certamente un’occasione importante, che i bianconeri starebbero prendendo in considerazione.

Difficile, però, che la Juventus decida di investire una somma importante su un calciatore che ha superato i 30 anni. La politica in casa bianconera è ormai cambiata ma il bomber potrebbe arrivare a Torino ugualmente, magari attraverso uno scambio.

Sono diversi i calciatori della Juventus che potrebbero interessare all’Arsenal. Il primo nome è certamente quello di Ramsey, che tornerebbe di corsa a vestire la maglia dei Gunners. Questa idea però difficilmente potrà decollare: secondo ‘fourfourtwo.com’, il profilo che il club londinese vorrebbe in cambio di Aubameyang sarebbe un altro. Nonostante l’entusiasmo da parte dei tifosi, Arteta preferirebbe un calciatore più giovane come può essere Arthur, Kulusevski o Dybala. Ramsey guadagna troppo per poter pensare di puntare ancora su di lui.