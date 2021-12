Arthur fa esultare la Juventus, trovata la chiave per il colpo di gennaio

In casa Juventus, Arthur sarebbe la chiave per il possibile colpo di calciomercato in vista della sessione di gennaio

Dopo aver ampiamente deluso le aspettative, Arthur Melo è pronto a salutare la Juventus. Già a gennaio non sono esluse novità sul futuro del centrocampista brasiliano scambiato con Pjanic nell’estate del 2020. Non mancano, in effetti, le pretendenti nei migliori tornei europei.

Oltre a Siviglia, Roma, Lazio e Newcastle, riporta ‘Tuttosport’, per Arthur ci sarebbe anche il gradimento del PSG di Leonardo. Il dirigente dei francesi è sempre stato un suo ammiratore e, considerate le difficoltà del giocatore alla Juventus, potrebbe provare ad approfittarne già a gennaio magari attraverso uno scambio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, la pioggia di milioni non basta | Loro non arrivano più

Secondo le ultime indiscrezioni che non trovano ancora conferma, aggiunge il quotidiano, sono diversi i calciatori in esubero al PSG che potrebbero piacere alla Juve. Si tratta del brasiliano Rafinha, più in uscita rispetto allo spagnolo Herrera, che però ha 32 anni e sul quale c’è il veto del tecnico argentino. Altro giocatore interessante è l’olandese Wijnaldum, classe ’90, scontento ma con caratteristiche che non aderiscono al profilo cercato da Max Allegri.

LEGGI ANCHE >>> Non solo Icardi: la Juventus può riportare il bomber in Serie A

Calciomercato Juventus, è Arthur la chiave per arrivare a Paredes

L’ideale potrebbe essere il solito Paredes, chiesto anche dai tifosi bianconeri in un recente sondaggio di Calciomercato.it.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, è UFFICIALE: aumento di capitale, conclusa l’offerta in opzione

Classe 1994, in passato Leandro Paredes ha fatto molto bene in Serie A sia con la maglia della Roma sia con quella dell’Empoli. L’argentino farebbe comodo a qualsiasi squadra del nostro torneo e in passato è stato cercato soprattutto dall‘Inter. Attraverso una eventuale proposta di scambio con Arthur, la Juventus potrebbe sbaragliare la concorrenza.