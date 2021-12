Juventus, è UFFICIALE: aumento di capitale, conclusa l’offerta in opzione

Conclusa l’offerta in opzione relativa all’aumento di capitale della Juventus: il comunicato del club bianconero con tutte le cifre

La Juventus con un comunicato ha ufficializzato la chiusura dell’offerta in opzione dell’aumento di capitale del club bianconero. E’ stato sottoscritto il 91,75% per un totale di 366,9 milioni, mentre i diritti non esercitati saranno offerti in Borsa.

Nel comunicato diramato dalla società piemontese si spiega che sono stati esercitati 1.220.551.340 diritti di opzione per la sottoscrizione di 1.098.496.206 Azioni, pari al 91,75% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore di oltre 366 milioni (precisamente 366.897.732,80 euro).

Calciomercato Juventus, aumento di capitale: il comunicato

Inoltre la Exor, azionista di maggioranza, ha rispettato l’impegno assunto sottoscrivendo e versando integralmente la quota pari al 63,8% del capitale social per un totale di 255 milioni di euro circa. In questa cifra è contemplato anche il versamento in conto futuro aumento di capitale di 75 milioni effettuato dalla stessa Exor il 21 agosto.

Per quanto riguarda, invece, i restanti 109.700.640 diritti di opzione non esercitati, cioè l’8,25% delle azioni offerte (controvalore pari a 32.976.012,38 euro), saranno offerti in Borsa da Juventus per il tramite di Mediobanca, nelle sedute del 20 e 21 dicembre 2021, salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei diritti”.