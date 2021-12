Non solo Icardi: la Juventus può riportare il bomber in Serie A

Non solo Icardi: spunta un nuovo nome per l’attacco della Juventus. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Prosegue la ricerca di un nuovo attaccante da parte della Juventus. L’attacco bianconero, infatti, ha numeri piuttosto deludenti in questa prima parte di stagione e come noto la dirigenza è già al lavoro per rimpiazzare al meglio il vuoto lasciato da Cristiano Ronaldo.

Il nome in cima alla lista di Cherubini è sempre quello di Dusan Vlahovic. Tuttavia, la Fiorentina e Rocco Commisso chiedono almeno 60 milioni di euro e arrivare al gioiello serbo a gennaio sarà piuttosto complicato. Come raccontato da Calciomercato.it, inoltre, resta sempre un obiettivo sensibile della Juventus anche Mauro Icardi. Ma c’è un grande ostacolo da superare per i bianconeri, ovvero l’altissimo ingaggio che attualmente percepisce l’argentino, e al quale non ha intenzione di rinunciare, che si aggira sui 12 milioni di euro bonus compresi. Andrebbe poi trovato un accordo anche con il Paris Saint-Germain, operazione possibile solo in prestito con diritto/obbligo di riscatto. In ogni caso, la pista resta viva e da monitorare in vista dell’imminente apertura della sessione invernale. Nelle ultime ore è inoltre spuntata una nuova pista per i bianconeri.

Calciomercato Juventus, ipotesi Schick: tutti i dettagli

Patrik Schick era stato ad un passo dal vestire la maglia bianconera ed aveva anche sostenuto le visite mediche con la Juventus. Poi il trasferimento (ed il flop) alla Roma prima del passaggio in Germania. Il centravanti ceco è definitivamente esploso con la maglia del Bayer Leverkusen e in questa prima parte di stagione sta trascinando la squadra tedesca con ben 16 gol a referto in 13 presenze in Bundesliga.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘fichajes.net’, anche la Juventus sarebbe sulle tracce di Schick, oltre al Manchester City di Guardiola e al Borussia Dortmund che pensa già alla successione di Haaland. L’ex Roma è stato già accostato anche al Milan. Tuttavia, per strappare il 25enne al Bayer Leverkusen serviranno almeno 40 milioni di euro.