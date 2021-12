Calciomercato Juventus, niente Icardi: ecco il regalo per Allegri

Scelto il calciatore del Psg su cui puntare. E’ il nome giusto, anche per la Juventus: Massimiliano Allegri può esultare

Come accade ormai da diversi anni, il Psg si è reso protagonista di un super calciomercato estivo. Durante l’ultima sessione sono arrivati Donnarumma, Ramos, Wijnaldum e Lionel Messi. Profili importanti che spingono i francesi, inevitabilmente, ad essere tra le squadre favorite alla vittoria della prossima Champions League.

Pochettino può praticamente disporre di almeno due calciatori per ruolo. La rosa è davvero lunga ed è normale che ci siano diversi calciatori in esubero. Ai nostri utenti di Twitter, abbiamo chiesto su chi punterebbero per rafforzare la loro squadra.

Tra le alternative proposte, quella che ha raccolto maggiore successo è stato Leandro Paredes. Il centrocampista, con un passato in Italia a Roma ed Empoli, ha raccolto il 34,4% delle preferenze. L’argentino classe 1994 ha così preceduto davvero di pochissimo Mauro Icardi, fermatosi al 32,8.

Il bomber sta giocando sempre meno e a gennaio potrebbe davvero cambiare aria. La Juventus sta continuando a monitorare la situazione per Icardi. Serviranno le condizioni giuste affinché l’affare possa andare in porto.

Gli altri due profili, in uscita dal Psg, non hanno ottenuto il consenso dei due argentini. Draxler, infatti, si è fermano solo al 19.7%. Rafinha, al 13,1%

Paredes, idea per il centrocampo della Juventus

Leandro Paredes ha davvero fatto bene in Serie A, sia con la maglia della Roma che con quella dell’Empoli. L’argentino farebbe comodo a qualsiasi squadra top del nostro campionato. In passato è stata soprattutto l‘Inter a sondare il terreno ma oggi Simone Inzaghi gode di abbondanza.

A chi manca qualità in mediana e farebbe carte false per averlo è Massimiliano Allegri. I bianconeri sono pronti a far spazio a nuovi innesti, come può essere Paredes, con la cessione di alcuni esuberi. Ramsey è il primo della lista tra i calciatori pronti a salutare. Come raccontato su Calciomercato.it, il gallese piace in Inghilterra. Attenzione, inoltre, al possibile addio di Arthur, che non sembra essere proprio un punto fermo della squadra di Allegri.

Tornando a Paredes, come dicevamo, farebbe davvero comodo a diverse squadre in Serie A. Tra i team, alla ricerca di un centrocampista a gennaio, c’è anche la Roma. Chissà che non possa esserci un ritorno di fiamma dopo diversi anni