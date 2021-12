Juventus, incontro col top club: Bernardeschi via a costo zero

Federico Bernardeschi è in scadenza di contratto con la Juventus, nella quale è approdato quasi cinque anni fa

La priorità di Bernardeschi, come raccontatovi di Calciomercato.it, è il rinnovo del contratto con la Juventus in scadenza a giugno prossimo.

Interpellato sull’argomento, il suo nuovo agente Federico Pastorello ha detto diplomaticamente che “esiste una possibilità di dialogo” coi bianconeri per il prolungamento, rimandando però il discorso ai prossimi mesi. Nel frattempo il procuratore del classe ’94 sonda il mercato per non farsi cogliere impreparato in caso di mancata intesa con la società presieduta da Andrea Agnelli. A tal proposito, stamane ‘Sport’ tira fuori nientemeno che il Barcellona come pista per il futuro di Bernardeschi, giocatore molto stimato da Massimiliano Allegri ma evidentemente pure in Catalogna.

Calciomercato Juventus, incontro a Torino tra Alemany e l’agente di Bernardeschi

Secondo il quotidiano catalano il Ds del Barça, Mateu Alemany, ha avuto un breve contatto con Pastorello lunedì a Torino, dove è andato in scena il galà per il ‘Golden Boy’. Nella chiacchierata si è parlato appunto della possibilità di un trasferimento dell’ex viola al Barcellona a partire della prossima stagione, quindi a parametro zero.

Possibili sviluppi nelle prossime settimane, quando a quanto pare può andare in scena un altro faccia a faccia tra l’agente del 27enne di Carrara e il Direttore sportivo dei catalani. Ripetiamo, la priorità di Bernardeschi è legarsi nuovamente a ‘La Vecchia Signora’, la quale però certamente gli proporrà un rinnovo a cifre inferiori rispetto all’attuale stipendio di 4 milioni di euro netti. Il calciatore, autore di quattro assist in diciassette presenze in questa prima parte di stagione, sarà disposto a veder abbassare i propri emolumenti? Certo che il Barça, se la pista è reale e concreta, rappresenta una bella ‘tentazione’ per lui…