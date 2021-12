Addio Juve e doppio affare in Serie A: che ‘scippo’ a Mourinho

Il calciomercato della Juventus potrebbe subire un sorprendente ribaltone: addio pesante e doppio affare, che ‘scippo’ a Jose Mourinho

La Juventus sta riflettendo ampiamente sul da farsi in futuro. Come potrebbe essere altrimenti d’altronde, vista la deludente stagione disputata fino a questo momento. La cura Allegri non sta portando i risultati sperati soprattutto in campionato ovviamente, lì dove la ‘Vecchia Signora’ è settima in classifica a 8 punti di distanza dal quarto posto.

Con le prime quattro che vanno abbastanza spedite, l’obiettivo di tornare nella Coppa dalle grandi orecchie il prossimo anno è da considerarsi a rischio. Più che altro per le prestazioni che continuano a regalare i bianconeri. O meglio i passi falsi. L’ennesimo è arrivato contro il Venezia, che ha strappato un pareggio d’oro al ‘Penzo’. Un risultato che sa di sconfitta per il club di Agnelli, già scivolato in altre occasioni contro compagini nettamente inferiori sulla carta. La società, dal canto suo, lavora alacremente in sede di calciomercato, a cominciare dal rinnovo di Dybala. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, la firma per il rinnovo è vicinissima ed è previsto un summit con l’agente entro il weekend. I continui problemi fisici della ‘Joya’, però, fanno sì che la sua permanenza a Torino non sia comunque scontata.

Calciomercato Juventus, via Dybala: doppio colpo e ‘scippo’ a Mourinho

In caso arrivasse un’offerta allettante, non sarebbe da escludere la partenza del classe ’93 la prossima estate, una volta ratificato il prolungamento del contratto. Per sostituirlo i bianconeri potrebbero tentare l’affondo per Zaniolo della Roma. Sull’attaccante di Mourinho ci sono diversi interessamenti (vedi Tottenham e Manchester United) e le difficoltà che sta riscontrando sotto la guida dello Special One hanno riacceso i rumors su un possibile addio.

I capitolini chiederebbero una cifra intorno ai 35-40 milioni di euro per salutare il loro gioiello. Ma non è tutto: stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net’, oltre al talento ex Inter la Juventus potrebbe provarci anche per Domenico Berardi. In grande spolvero da qualche annata a questa parte, l’esterno del Sassuolo piace da tempo alla Fiorentina, che però non riesce a trovare un punto d’incontro con i neroverdi per l’acquisto (chiedono intorno ai 25-30 milioni). E la Juve potrebbe approfittarne.