Né Vlahovic, né Icardi | Dalla Spagna: super bomber per la Juventus

La Juventus cerca un attaccante per il futuro: Vlahovic e Icardi i nomi favoriti, ma occhio al grande bomber da 60 milioni

Un attaccante per la Juventus. Non c’è dubbio che un nuovo bomber sia una priorità per la società bianconera. Tra gennaio e giugno il reparto avanzato sarà completamente rivoluzionato tra i dubbi sul riscatto di Morata e le prestazioni poco convincenti di Kean.

Una situazione che porta Cherubini ad esplorare il mercato alla ricerca del centravanti giusto per Allegri. Vlahovic è il grande obiettivo per giugno, con il calciatore che attende le mosse bianconere nonostante le tante offerte dall’estero. Icardi è un altro nome sempre buono per la Vecchia Signora che però potrebbe anche contravvenire alla nuova linea societaria improntata sui giovani per garantire al tecnico toscano un bomber di esperienza e soprattutto di grande livello. Si è parlato di un interesse anche per Edinson Cavani, ma dalla Spagna arrivano rumors su un altro grande attaccante nel mirino della Juventus.

Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: assalto a Lewandowski

A riferirlo è ‘todofichajes.com’, secondo cui i bianconeri sarebbero pronti a far partire l’assalto a Robert Lewandowski. Il 33enne, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco nel 2023, potrebbe essere ceduto già a fine stagione dal club bavarese. Una situazione che, stando al portale spagnolo, ingolosirebbe la Juventus. In particolare i bianconeri lo avrebbero identificato come possibile prossimo grande colpo della prossima estate, provando a replicare quando fatto con Cristiano Ronaldo. Per strapparlo ai bavaresi servirebbero sessanta milioni di euro, una cifra non molto distante da quella necessaria per arrivare a Vlahovic che ha però dalla sua il fattore età.

Da ricordare come proprio nei giorni scorsi lo stesso Lewandowski non ha escluso un suo approdo in Serie A. Intervenuto ieri durante il Golden Boy 2021, l’attaccante polacco ha risposto così alla domanda su un suo possibile sbarco in Italia: “Non posso dire cose che non conosco. So che sono apprezzato quindi è possibile. Giocando in Serie A avrei l’occasione di confrontarmi con grandi squadre e grandi calciatori”.