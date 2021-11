Roma, Mourinho esclude Zaniolo | Si riaccendo i rumors di calciomercato

Punto interrogativo in casa Roma dopo le ultime scelte di formazione di Josè Mourinho. Esclusione importante questa sera e nuove sirene di mercato

Non è stato un inizio di stagione esaltante per Nicolò Zaniolo che questa sera contro il Genoa ha anche incassato la bocciatura da parte di Josè Mourinho, che lo ha relegato ancora una volta alla panchina inizialmente, proprio come accaduto prima della sosta nella trasferta persa a Venezia. Una decisione forte quella dello ‘Special One’ che arriva in un momento non semplice per il fantasista italiano che è peraltro ancora a secco di gol in questa stagione,

Durante l’allenamento di lunedì scorso, a Trigoria, Zaniolo ha avuto un piccolo ‘battibecco’ con l’allenatore portoghese che di fatto lo ha stimolato, come di fatto fa con tutti gli elementi della rosa. Nulla di eclatante, ma considerando anche l’esclusione per scelta tecnica di questa sera e le prestazioni poco incisive qualche campanello d’allarme inizia a scattare nuovamente.

Calciomercato Roma, Mourinho esclude Zaniolo: si riaccendono le sirene?

La panchina di questa sera induce inevitabilmente a far scattare ancora una volta le sirene relative al calciomercato. In questo senso in settimana Enrico Camelio ai nostri microfoni ha sottolineato come Zaniolo piaccia al Manchester United, ad un club spagnolo e ad uno italiano. Nel caso specifico il giallorosso è stato spesso accostato a più riprese soprattutto alla Juventus, sempre molto incline a costruire un blocco italiano in rosa. La valutazione del talento classe 1999 attualmente è di circa 40 milioni di euro, il contratto scadrà nel 2024 e in Premier potrebbe intrigare anche il Tottenham la prossima estate.