Rinforzo Milan in difesa, tre nomi caldi per gennaio | Ore decisive

Il Milan lavora sul calciomercato per acquistare rinforzi in difesa, ci sono tre nomi caldi nel mirino

Con Simon Kjaer fuori per infortunio, il Milan va a caccia di difensori. Gennaio è vicino e la dirigenza valuta la miglior strategia per rinforzarsi in vista del prosieguo della stagione. La priorità, nel calciomercato di gennaio, sarà regalare a Pioli un centrale difensivo. In tal senso, sono ore importanti per delinerare il modus operandi.

La strategia che attuerà il club lombardo agli inizi del mese prossimo, riporta il ‘Corriere dello Sport’, dovrebbe essere decisa in queste ore. Sono due le strade che Maldini e Massara possono percorrere nella sessione di riparazione. Il Milan potrebbe infatti anticipare a gennaio un investimento che avrebbe fatto l’estate prossima su un difensore centrale, puntando su un profilo di qualità che possa alzare il livello della rosa. In questo caso la cifra verrebbe investita ora e non tra sei mesi. La seconda soluzione vedrebbe i rossoneri andare su un prestito con diritto di riscatto.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Milan, Brahim Diaz in crisi: nuovo trequartista per Pioli

Calciomercato Milan, da Christensen a Milenkovic: nomi caldi per la difesa

L’ipotesi di un ritorno anticipato di Mattia Caldara, ora in prestito al Venezia, non sarebbe attualmente contemplata dalla sede rossonera. Ieri il tecnico Paolo Zanetti si è espresso in maniera chiara: “Non si arriva al Milan se non sei forte, lui lo è. Preferirei non perderlo, ma è normale che essendo di proprietà del Milan possano avere attenzioni su di lui”.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Napoli, infortunio allarmante | Big match a rischio

Come anticipato da Calciomercato.it, ci sono conferme sui contatti tra Milan e Fiorentina per Milenkovic. I viola non sembrano comunque intenzionati a privarsene a gennaio. Come conferma in quotidiano, inoltre, tra i nomi caldi figurano anche Andreas Christensen del Chelsea e Sven Botman del Lille. Il primo ha il contratto in scadenza ma i Blues lavorano per ottenere il rinnovo, mentre l’olandese ha un prezzo piuttosto elevato.