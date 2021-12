Milan-Napoli, infortunio allarmante | Big match a rischio

Arrivano altre brutte notizie per Spalletti sul fronte infortuni: nuovo stop durante Napoli-Empoli, ansia in vista del Milan

Altra tegola per Spalletti sul fronte infortuni. Durante Napoli-Empoli il tecnico di Certaldo ha perso al 22esimo minuto del primo tempo Piotr Zielinski. Il polacco ha accusato un problema fisico ed è stato costretto ad abbandonare il campo.

È stato sostituito immediatamente da Lorenzo Insigne. Un’altra brutta notizia che non ci voleva per gli azzurri, viste le già tante defezioni. Ora c’è ansia per la prossima gara in programma domenica 19 dicembre contro il Milan, importantissimo scontro diretto in ottica scudetto.

Napoli-Empoli, infortunio e cambio per Zielinski: ansia in vista del Milan

Nelle prossime ore verranno effettuati gli accertamenti del caso per capire l’entità del problema. La speranza è che non sia nulla di grave e che Zielinski possa scendere in campo dal primo minuto a San Siro. Ma per saperne di più bisogneraà attendere.