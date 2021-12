Calciomercato.it seguirà in tempo reale Napoli-Empoli, una delle due gare in programma alle 18

Con Anguissa e Insigne rientrati nella lista dei convocati, Luciano Spalletti affronta il proprio passato in uno dei due posticipi delle 18 della diciassettesima giornata di Serie A. Reduce dalla vittoria contro il Leicester, il Napoli ospita, infatti, l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, una delle più belle sorprese di questa prima parte di stagione. Grazie a due vittorie e un pareggio nelle ultime tre partite, la squadra toscana si è portata a quota 23 punti in classifica e in caso di successo sorpasserebbe la Roma di Mourinho, impegnata domani sera contro lo Spezia. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Empoli

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mário Rui; Demme, Zieliński; Politano, Ounas, Elmas; Mertens. All. Spalletti

Empoli (4-3-3 ): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Zurkowski ,Stulac, Bajrami, Bandinelli; Henderson, Pinamonti, Cutrone. All. Andreazzoli

CLASSIFICA SERIE A:

Milan 39 punti; Inter* e Atalanta 37; Napoli* 36; Fiorentina 30; Juventus 28; Roma* e Lazio* 25; Bologna* 24; Verona ed Empoli* 23; Torino 22; Sassuolo* 20; Sampdoria 18; Udinese 17; Venezia 16; Spezia* 12; Cagliari* e Genoa 10; Salernitana 8.

* Una partita in meno