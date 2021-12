VIDEO CM.IT | Milan, Brahim Diaz in crisi: nuovo trequartista per Pioli

Il momento no di Brahim Diaz analizzato nel nostro ultimo video su YouTube: le possibili alternative del Milan sulla trequarti

È stato uno dei segreti dell’ottimo inizio di stagione dei rossoneri, ma adesso sta vivendo un periodo di difficoltà: dentro alla crisi del Milan c’è anche quella di Brahim Diaz.

Nell’ultimo video sul canale ‘YouTube’ di Calciomercato.it, abbiamo analizzato il momento no dello spagnolo e abbiamo sviscerato tutte quelle che potrebbero essere le soluzioni sul mercato per i rossoneri. Per continuare a lottare per lo scudetto, infatti, Maldini potrebbe decidere di regalare un nuovo trequartista a Stefano Pioli. Tutte le ultime su Faivre, Ziyech, Isco e gli altri nomi più caldi in chiave mercato. Dai momenti di difficoltà si può uscire in diversi modi e uno di questo è il calciomercato: la sessione invernale potrebbe riservare grandi sorprese per i tifosi del Milan. Il ‘Diavolo’ deve giocarsi tutte le sue carte nel migliore dei modi per ambire al Tricolore.