E’ terminata la sfida del Penzo, valevole per la diciassettesima giornata di Serie A, tra il Venezia di Zanetti e la Juventus di Allegri

La Juventus stecca al ‘Penzo’ contro il Venezia e ora rischia di veder riallontanarsi la zona Champions.

Morata alla mezz’ora, su bell’assist di Pellegrini, sembra mettere le cose in discesa per la squadra di Allegri, colpevole di non ammazzare la partita e di farsi riprendere a inizio on un tiro di Aramu imparabile per Szczesny.

Il forcing finale non serve a nulla, la Juventus (che perde pure Dybala per infortunio) fallisce l’appuntamento con la vittoria e ora rischia di perdere ulteriori punti dalla zona Champions.

VENEZIA-JUVENTUS 1-1

32′ Morata (J), 55′ Aramu (V)

CLASSIFICA SERIE A: Milan 38 punti; Inter 37; Napoli 36; Atalanta 34; Fiorentina* 30; Juventus* 28; Roma e Lazio 25; Bologna 24; Verona ed Empoli 23; Sassuolo 20; Torino 19; Sampdoria 18*; Udinese e Venezia* 16; Spezia 12; Cagliari e Genoa 10*; Salernitana* 8

* Una partita in più