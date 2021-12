Venezia-Juventus, la decisione che fa esplodere la furia bianconera

Secondo tempo vivissimo in Venezia-Juventus, con i bianconeri che si sono fatti rimontare da un gol di Aramu. Poco dopo l’ora di gioco è però arrivato anche un episodio che ha fatto infuriare la compagine di Allegri

Venezia-Juventus ha nascosto ben più di un’insidia per la compagine di Massimiliano Allegri, che dopo aver perso Dybala in avvio di gara per infortunio ha saputo sbloccare la sfida grazie ad una zampata vincente di Morata. Nella ripresa però la musica è cambiata ancora, con i bianconeri che hanno abbassato eccessivamente intensità e baricentro nel primo quarto d’ora permettendo ai lagunari di rientrare in partita.

A pareggiare i conti è stato Aramu con uno splendido mancino all’angolino che ha battuto Szczesny, rimescolando le carte di una partita che sembrava andare in altra direzione.

Venezia-Juventus, partita vivissima: dubbi su un giallo ad Ampadu

Un altro spartiacque possibile della partita è arrivato intorno al 64′ con la mancata seconda ammonizione di Ampadu per fallo su Cuadrado. Il calciatore del Venezia era stato ammonito una manciata di secondi prima, ed ha rischiato fortemente il provvedimento disciplinare prima di essere poi sostituito da Zanetti che ha preferito non correre rischi.

Nella circostanza è esplosa la furia dei calciatori della Juventus, che chiedevano a gran voce l’espulsione di Ampadu. Concetto ribadito anche sui social dai tifosi:

Manca un Giallone per #Ampadu che era già da arancione da dietro su #Bernardeschi#veneziajuve — Christian Fusco (@ChristianFusco4) December 11, 2021

Secondo Luca Marelli Ampadu andava espulso. E niente, quest’anno ormai gira tutto storto per noi — Darth Vader (@PotereaiSith) December 11, 2021