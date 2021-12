Juventus, da Vlahovic al mercato di gennaio: Nedved è sicuro, l’annuncio

Pavel Nedved, vice presidente del club bianconero, nel prepartita di Venezia-Juventus ha parlato del momento bianconero con occhi anche sul mercato di gennaio e su Vlahovic

Pochi minuti al calcio d’inizio di Venezia-Juventus, che continua un pomeriggio ricchissimo in Serie A dopo il successo netto della Fiorentina contro la Salernitana, e prima della gara serale tra Udinese e Milan. Dopo il primo posto Champions acquisito in settimana, Pavel Nedved ai microfoni di ‘Dazn’ nel pre partita ha fatto il punto della situazione sul momento della truppa di Allegri.

Il vice presidente della Juventus ha affermato: “Noi vogliamo dare continuità alle prestazioni e ai risultati che sono arrivati. Sappiamo le difficoltà che incontreremo stasera”.

Calciomercato Juventus, le mosse per gennaio: l’annuncio di Nedved

Nedved ha quindi spostato il tiro sulla questione attacco e relativi numeri, con l’addio di Cristiano Ronaldo: “Abbiamo perso un giocatore da trenta gol a stagione, ma se gli altri fanno numeri che normalmente fanno avremo possibilità per attaccare i primi posti”.

Spazio anche per la questione Vlahovic, oggi autore di una doppietta, e più in generale per eventuali innesti nel mercato di gennaio: “Vlahovic? Secondo me noi al di là del mercato di gennaio, che è particolare, dobbiamo pensare a migliorare i nostri calciatori e dargli fiducia. Dobbiamo insistere e farli rendere meglio. Arrivi a gennaio? Credo non sia impossibile ma ci dobbiamo concentrare molto sui nostri giocatori”.

Oggi il serbo è stato nuovamente stellare nella vittoria della viola contro la Salernitana, e ha messo ancora una volta in luce tutto il suo straordinario repertorio, che fa gola alla Juventus e alle maggiori big europee. Intanto Nedved per ora tira dritto e pensa al presente della squadra di Allegri.