Tegola in attacco per Allegri durante Venezia-Juventus, gara della 17a giornata di Serie A; infortunio e sostituzione con Kaio Jorge

Brutte notizie per Max Allegri durante Venezia-Juventus, partita della 17a giornata di Serie A in corso oggi pomeriggio in terra veneta. Al minuto 12, infatti, Paulo Dybala ha accusato un problema fisico richiamando l’attenzione della panchina. Prontamente, il tecnico bianconero ha avvertito il giovane Kaio Jorge, che senza aver fatto il solito riscaldamento, è entrato in campo al 13′.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, verdetto definitivo: resta in bianconero, Allegri esulta

Il brasiliano classe 2002 si è quindi posizionato alle spalle di Morata insieme a Bernardeschi e Cuadrado. Per Dybala, riporta ‘Dazn’, si dovrebbe trattare di un problema al ginocchio destro, prontamente fasciato dai medici bianconeri. Non sembrerebbe confortante il viso del giocatore, che ha lasciato il campo dolorante e poi si è seduto in panchina insieme al resto dei compagni. Resta dunque da valutare l’entità del suo infortunio.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, da Vlahovic al mercato di gennaio: Nedved è sicuro, l’annuncio

Venezia-Juventus, infortunio per Dybala: entra Kaio Jorge

Ferma al sesto posto in classifica con 27 punti, la Juventus oggi a Venezia cerca tre punti importanti per continuare la rincorsa al quarto posto, ora distante ben 7 punti.

LEGGI ANCHE >>> Agnelli incontra l’agente a Torino, ecco il grande bomber per la Juventus!

Il problema occorso a Dybala rappresenta però un ulteriore ostacolo da superare. Il fasìntasista argentino è infatti un elemento chiave nelle gerarchie di Allegri, come confermano anche gli 8 gol e i 4 assist realizzati in 16 apparizioni stagionali.