La Juventus, in vista del calciomercato invernale, pensa al possibile colpaccio dal PSG, incontro già avvenuto a Torino tra Agnelli e l’agente

Ripiomba la Juventus su Mauro Icardi. Messo in ombra dai tanti fuoriclasse presenti quest’anno nella rosa del PSG, il bomber ex Inter potrebbe vagliare l’addio al torneo francese già a gennaio. Come anticipato da Calciomercato.it, non è un mistero che il ritorno in Italia sia un’opzione per il suo futuro. Proprio in tal senso giungono novità importanti dalla Francia.

Come riporta ‘footmercato.net’, la moglie e agente del giocatore, Wanda Nara, avrebbe incontrato questa settimana il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, a Torino. Le due parti avrebbero discusso in particolare della situazione di Icardi e il presidente bianconero avrebbe manifestato il suo forte interesse. La volontà della Juve sarebbe quella di acquistarlo a titolo temporaneo a partire da questo inverno, ma non si tratterebbe di un prestito secco. Icardi attualmente è legato ai parigini da un contratto che scade nel 2024.

Calciomercato Juventus, incontro tra Wanda Nara e Agnelli per Icardi

Oltre ad aver conosciuto Agnelli, aggiunge il portale, la moglie e agente Wanda Nara starebbe discutendo anche con altre squadre, soprattutto italiane. L’intento dell’entourage del bomber argentino sembra chiaro: tornare in Italia appena inizierà il mercato invernale per rilanciare la carriera di Maurito, che in Francia non sta proseguendo secondo le sue volontà.

Tutto resta nelle mani del Paris Saint-Germain. Qualora continuasse a chiedere cifre altissime come i 50 milioni di euro chiesti nelle scorse settimane, l’operazione ritorno in Italia per Icardi svanirebbe immediatamente. Se dovesse aprirsi una possibilità di prestito con diritto di riscatto, invece, la Juventus potrebbe pensarci molto seriamente. Infine, va annoverato anche il Milan nella lista delle pretendenti.