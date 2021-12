Juventus, la settimana della svolta: incontro decisivo per gennaio

Movimenti importanti in programma in casa Juventus per il mercato di gennaio, la settimana prossima incontro con un agente

Grandi manovre sul mercato in casa Juventus in vista di gennaio. I bianconeri puntano a chiudere l’anno nel miglior modo possibile, per provare a rilanciarsi in maniera definitiva nel 2022.

La squadra di Allegri deve provare a sfruttare un calendario favorevole nelle ultime tre giornate dell’anno solare e del girone d’andata per arrivare a metà torneo a quota 36 punti e avere così chances concrete di rimontare per le prime quattro posizioni. In più, il 2022 si aprirà con lo scontro diretto con il Napoli, che potrebbe aprire nuovi scenari. L’umore dell’ambiente è stato risollevato dal primo posto nel girone di Champions, arrivato grazie a un regalo insperato dello Zenit. Ora, bisogna dare continuità agli ultimi risultati positivi. Per poi, il mese prossimo, provare a risistemare la rosa con un paio di innesti di spessore.

Molto passerà però anche attraverso qualche addio di peso, per finanziare le operazioni in entrata. Da questo punto di vista, Gianluca di Marzio ha confermato alla CMIT TV il forcing dell’Arsenal su Kulusevski. Per il talento svedese, si annunciano giorni decisivi.

Juventus, addio o permanenza per Kulusevski? Ecco quando si decide

Il giocatore non è riuscito a trovare molto spazio e a imporsi come avrebbe voluto nello scacchiere tattico di Allegri. La Juventus non vuole certo svenderlo, ma al tempo stesso sa che con una giusta offerta la sua cessione potrebbe rappresentare una grande occasione di monetizzare e di avere risorse da investire per qualche acquisto.

Il procuratore dell’ex giocatore di Parma e Atalanta ha già incontrato nelle scorse settimane l’Arsenal. Ora, è previsto per questa settimana, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, un incontro anche con la dirigenza della Juventus. Da qui, si saprà qualcosa in più sul suo futuro. Il summit sarà probabilmente decisivo per capire se si andrà verso l’addio o se anche nella seconda parte della stagione Kulusevski farà parte della rosa bianconera.