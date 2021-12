Juventus e Inter messe in guardia: Simeone lo vuole a tutti i costi

Diego Simeone va all’assalto del centrocampista che piace anche a Juventus e Inter: l’Atletico Madrid mette la freccia

C’è Diego Simeone sulla strada di Juventus e Inter. Dopo aver eliminato il Milan dalla Champions League, l’Atletico Madrid può fare un dispetto anche alle altre due grandi d’Italia. Si parla di mercato e dell’occasione che potrebbe arrivare dal Paris Saint-Germain.

Qui c’è Georginio Wijnaldum che potrebbe essere messo subito in vendita, a sei mesi dal suo arrivo gratis sotto la Torre Eiffel. Il centrocampista olandese non è riuscito ad integrarsi nella squadra di Pochettino: il suo rendimento non ha rispettato le aspettative ed allora un addio già a stagione in corso non è da escludere. Ci pensano Inter e Juventus che già avevano provato a prenderlo la scorsa estate quando si svincolava dal Liverpool. Ma i piani delle due italiane potrebbero essere scompaginati dall’irruzione dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus e Inter, Wijnaldum nel mirino di Simeone

Secondo quanto riferisce ‘elgoldigital.com’, infatti, Simeone chiede un nuovo innesto a centrocampo, dove l’arrivo di De Paul non è stato sufficiente per far compiere il salto di qualità sperato. Il ‘Cholo’ ha individuato proprio in Wijnaldum il nome giusto per rendere più forte la propria mediana.

L’Atletico quindi proverà a portare il centrocampista olandese in Liga già in questo inverno anche se la concorrenza non manca. Oltre alle due italiane, c’è da fare i conti con le sirene della Premier League. Newcastle e Arsenal sono le società che hanno già fatto sapere di essere interessate al 31enne di Rotterdam, anche se l’impossibilità di disputare la Champions League potrebbe rendere meno attraente il ritorno in Inghilterra. Tutto comunque ancora in divenire: l’olandese in questa stagione ha collezionato 20 presenze complessive per un totale di 949 minuti in campo, senza mai però dare l’impressione di essere indispensabile per la squadra di Pochettino. Simeone ritiene che possa diventarlo nel suo Atletico: Inter e Juventus sono avvertite.