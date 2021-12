Calciomercato Juventus e Inter, clausola pagata | C’è già un vincitore

Inter e Juventus a rischio beffa: pronti a pagare la clausola per assicurarsi il gioiello e beffare nerazzurri e bianconeri

Con i suoi gol è riuscito a trascinare il River Plate alla vittoria del titolo. Ora Julian Alvarez è l’oggetto del desiderio di tantissimi club europei, in particolare italiani. Dal Milan alla Fiorentina, ma soprattutto Juventus e Inter hanno messo gli occhi sull’attaccante argentino classe 2000, che potrebbe lasciare Buenos Aires e approdare oltreoceano. Calciomercato.it vi ha raccontato come l’interesse dei club italiani sia particolarmente forte, in particolare dell’Inter, che sogna di ripetere un affare alla Lautaro Martinez. Attenzione però alla concorrenza.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Pizzigoni: “Julian Alvarez ricorda il primo Higuain”

Concorrenza non solo della Serie A, ma anche estera. Le buone prove del ‘arana’, hanno fatto si che anche altri prestigiosi club europei manifestassero il loro interesse per lui. Uno di questi è il Barcellona, che nonostante una situazione finanziaria tutt’altro che rosea sarebbe pronto a fiondarsi sull’attaccante argentino. Il club catalano è intenzionato a ricostruire e punta ad affiancare ai propri giovani della cantera, altri giovani talenti emergenti del calcio mondiale. Ecco quindi che Alvarez viene considerato il nome giusto.

Inter e Juventus, il Barcellona paga la clausola di Alvarez

E dalla Spagna, in particolare il ‘Mundo Deportivo’, sa sempre vicino all’ambiente catalano, viene sottolineato come l’obiettivo sia acquistare un giocatore di peso per l’attacco già nel prossimo mercato invernale. Il grande sogno sarebbe Ferran Torres, ma arrivare all’ex Valencia appare tutt’altro che semplice. Il prezzo di Alvarez sarebbe però più accessibile e il Barcellona sarebbe pronto a pagare i 20 milioni di euro della clausola rescissoria.

LEGGI ANCHE >>> A tutto Raiola: Pogba, Haaland e il doppio retroscena Juve-Inter

Oltre al Barcellona, c’è un altro club estero molto interessato all’argentino. Si tratta del Bayer Leverkusen, che ha ottimi rapporti con il River Plate. I tedeschi infatti hanno recentemente acquistato Alario e Palacios dai ‘Millonarios’ e non è escluso che possano concludere un terzo affare. La concorrenza dunque non manca, ma a voler fare sul serio sembra proprio essere il Barcellona: le italiane sono avvisate.