Calciomercato Inter, passo decisivo di Marotta | Firma entro Natale

Si muove il mercato dell’Inter, con Marotta che sta lavorando per il futuro: entro Natale potrebbe arrivare una firma molto importante

I nerazzurri sono la squadra più in forma del campionato, con Simone Inzaghi che è riuscito a conquistare ambiente e giocatori e sta ottenendo risultati impressionanti.

Il ruolino di marcia del club meneghino in Serie A inizia ad essere importante e, con Milan e Napoli che stanno perdendo colpi, lo scudetto torna ad essere di grande attualità. Oltre al campionato, l’Inter ha raggiunto gli ottavi di finale di Champions League dopo dieci anni e potrà fare affidamento su un ricco market pool: ecco perché Beppe Marotta è al lavoro per migliorare la squadra e blindare il futuro del club. Entro Natale potrebbe arrivare una firma fondamentale per la compagine di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, rinnovo Brozovic più vicino | Firma entro Natale

Continua a tenere banco la questione rinnovi in casa Inter: la priorità si chiama Marcelo Brozovic. Il croato è la mente del centrocampo nerazzurro, l’uomo cardine dell’impianto tattico di Simone Inzaghi, e ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Ecco perché il club meneghino ha grande urgenza di trovare un accordo e prolungare il legame con ‘Epic Brozo’: il passo decisivo potrebbe essere arrivato.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Beppe Marotta si sarebbe deciso ad accontentare Brozovic e vorrebbe arrivare alla firma del rinnovo entro Natale. Il croato potrebbe guadagnare una cifra vicina ai 6 milioni di euro a stagione: un contratto da top player in linea con le prestazioni in campo del giocatore. Solitamente è Brozovic a trovare le geometrie giuste e la quadratura per il gioco dell’Inter, questa volta saranno i nerazzurri a trovare l’incastro giusto per sigillare il rinnovo di contratto.