CM.IT | L’Inter all’assalto di Nandez: 20 milioni, ecco come si può fare

L’Inter in pressing su Nandez: nuovo assalto al centrocampista del Cagliari. Tutti gli aggiornamenti di CM.IT

Mancano tre giornate di campionato, prima della sosta natalizia e qualche settimana in più per il via ufficiale alla sessione di calciomercato di gennaio.

Ma, com’è normale che sia, le squadre che dovranno rafforzarsi sono già al lavoro per cercare di strappare i giocatori che sono nel mirino all’agguerrita concorrenza. Tra queste c’è la lanciatissima Inter di Simone Inzaghi, ad un punto dal Milan capolista in Serie A e forte del passaggio agli ottavi di finale di Champions League come seconda del girone, alle spalle del Real Madrid di Carlo Ancelotti messo in grande difficoltà al Bernabeu martedì scorso.

I nerazzurri sono pronti a lasciar partire alcuni giocatori che non rientrano nel progetto del 45enne allenatore piacentino per fare spazio ad altri con caratteristiche diverse che possano aiutare la squadra a fare ancora un ulteriore salto di qualità. Soprattutto nella zona nevralgica del campo, chi potrebbe lasciare, dopo quattro anni e mezzo, è Matias Vecino, scarsamente utilizzato in questa prima parte di stagione. E l’addio dell’uruguaiano potrebbe fare posto ad un vecchio obiettivo dell’amministratore delegato Beppe Marotta.

Calciomercato Inter, Napoli respinto per Nandez: gli scenari

Nahitan Nandez, come già raccontato, resta un obiettivo sensibile, dopo il mancato arrivo, sfumato al fotofinish, dell’estate scorsa. Il centrocampista di Punta del Este è pronto a lasciare la Sardegna a gennaio e l’Inter si è messa prepotentemente, e nuovamente, sulle sue tracce per rinforzare il centrocampo e dare la possibilità di rifiatare anche al sempre presente Nicolò Barella. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, i dirigenti meneghini si stanno muovendo concretamente per il 25enne ex Boca Juniors e i colloqui sono serratissimi. L’idea sulla quale si sta lavorando prevede un prestito oneroso, che si aggira sui 5-6 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato tra diciotto mesi, nel giugno del 2023. Un’operazione totale da 20 milioni di euro, più bonus: è questa la valutazione che il presidente rossoblu, Tommaso Giulini, dà al cartellino di Nandez.

C’è anche il Napoli sul calciatore, ma la prima proposta, prestito con diritto di riscatto, formulata dal club di Aurelio De Laurentiis è stata rispedita al mittente: il Cagliari non intende prendere in considerazione possibilità che non includano l’obbligo di riscatto. Tornando all’Inter, all’interno della rosa ci sono giocatori che potrebbero entrare nell’operazione, come il giovane Satriano, già cercato nell’agosto scorso. Nandez non ha espresso alcuna preferenza, attende di conoscere le offerte che arriveranno sul tavolo prima di prendere una decisione. Quello che appare certo è che l’Inter è concretamente interessata al calciatore ed è pronta ad andare avanti nella trattativa. Un matrimonio, quello tra ‘El Leon’ e i nerazzurri, che non si è fatto sei mesi fa e che adesso potrebbe davvero celebrarsi.