VIDEO CM.IT | Roma, Mourinho in Europa all’esame della verità!

Roma chiamata a fare risultato e a dare risposte in Conference League contro il Cska Sofia: Mourinho chiamato all’esame europeo

Trasferta bulgara per la Roma di José Mourinho, impegnata in Conference League contro il Cska Sofia. La squadra giallorossa, già qualificata, deve vincere e sperare in un passo falso del Bodo per riuscire a qualificarsi come prima nel girone. Un vero e proprio esame europeo per José Mourinho, con la squadra chiamata a dare risposte dopo le recenti delusioni in campionato, con le due sconfitte di fila arrivate contro Bologna ed Inter.



Per i capitolini sarebbe fondamentale arrivare primi, così da poter evitare il turno degli spareggi contro le squadre terze classificate in Europa League. Due sfide in meno che sarebbero utilissime e che eviterebbero di intasare ulteriormente il calendario. Nel frattempo nella gara di Sofia, non sarà solo il tecnico portoghese, ma anche tanti giocatori a dover dare risposte importanti. Tutti i dettagli nel servizio di oggi di Calciomercato.it. Guarda il video sul nostro canale Youtube.