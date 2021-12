Attacco da ristrutturare, la Juventus ‘tifa’ per il colpo Haaland

Erling Haaland al Manchester City è anche la ‘speranza’ della Juventus: l’intreccio che può favorire i bianconeri

Attacco da rivoluzionare per la Juventus. I bianconeri tra gennaio e giugno dovranno ristrutturare il proprio reparto avanzato. Con il riscatto di Alvaro Morata troppo costoso rispetto a quanto lo spagnolo sta facendo in campo e Kean che non sta ingranando, Allegri ha la necessità di nuovi bomber per la propria squadra.

In avanti Dybala va verso il rinnovo, anche se la firma non è ancora arrivata, ma la Joya deve essere affiancata da almeno un altro attaccante che deve arrivare dal mercato. L’obiettivo principale è Vlahovic, in uscita dalla Fiorentina, ma arrivare al serbo non è impresa semplice ed allora Cherubini valuta anche altri obiettivi. Non è tra questi Erling Haaland che in estate potrebbe lasciare il Borussia Dortmund. Lo ha fatto capire anche il suo agente Mino Raiola che ha anche detto quali sono le quattro squadre che possono prendere il bomber norvegese: Bayern Monaco, Barcellona, ​​​​Manchester City e Real Madrid. Non c’è la Juventus nelle squadre elencate dal procuratore, ma i bianconeri possono comunque essere coinvolti nell’affare. Anzi a Torino potrebbero fare il tifo per i Citizens.

Calciomercato Juventus, Haaland-City libera Gabriel Jesus

Haaland al Manchester City (c’è la clausola tra 75 e 90 milioni) potrebbe far esultare anche la Juventus. L’arrivo del norvegese, infatti, sarebbe il viatico per l’addio ai Citizens di Gabriel Jesus. Il brasiliano, 24 anni, ha il contratto in scadenza nel 2023 e in estate potrebbe essere messo in vendita dal club. Per la Juventus rappresenta un vecchio pallino e a giugno potrebbe esserci l’occasione giusta per portarlo in Serie A.

Per strappare l’attaccante al Manchester servirà una cifra intorno ai 50 milioni di euro, mentre l’ingaggio è di circa cinque milioni di euro. Una cifra abbordabile anche per il nuovo corso bianconero che partirà con una rivoluzione in attacco: Kean e Morata sull’uscio, Gabriel Jesus potrebbe essere il nome giusto, senza dimenticare il possibile colpo Vlahovic.