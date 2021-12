Calciomercato Juventus, colloqui per l’addio: cessione a gennaio

La Juventus a gennaio potrebbe cambiare qualcosa del proprio organico. In particolare dalla Premier League spingerebbero per un centrocampista

Archiviata la corsa alla Champions League, la Juventus di Massimiliano Allegri si concentra nuovamente anima e corpo sul campionato, dove servirà una rimonta importante. I primi segnali sono arrivati nelle ultime uscite, ma il percorso di guarigione è ancora molto lungo e tortuoso.

Alle porte inoltre per i bianconeri c’è anche una sessione invernale di calciomercato, che seppur senza stravolgimenti clamorosi, potrebbe riservare qualche piccola sorpresa. Tra i reparti da registrare per Allegri c’è senz’altro il centrocampo, che solo di recente sta provando a trovare una quadra differente. Dal punto di vista dei singoli resta comunque la zona di campo più complessa da inquadrare: Ramsey è praticamente un separato in casa, Bentancur sembra ancora involuto, mentre Rabiot resta un enigma di natura tattica ed alterna partite buone ad altre meno buone. Proprio il francese continua ciononostante ad avere molto mercato.

LEGGI ANCHE >>> Champions ed Europa League: i possibili avversari delle italiane

Calciomercato Juventus, colloqui per Rabiot: nel mirino della Premier League

Rabiot, in virtù dei troppi alti e bassi, resta tra i calciatori che hanno maggiormente deluso in casa Juventus in questo avvio di stagione. Nonostante i suoi ultimi anni poco incoraggianti, ha ancora un grande seguito in Europa e sembra che la Premier League possa essere la sua prossima destinazione, come anticipato già nelle scorse settimane da Calciomercato.it.

LEGGI ANCHE >>> Non solo Scamacca, l’Inter diventa Nazionale: triplo colpo azzurro

Al netto di Chelsea o Newcastle, secondo quanto riferito invece oggi da ‘Todofichajes.com’, il Leicester avrebbe messo il nazionale francese sulla lista delle proprie priorità. Le Foxes, che ieri hanno salutato l’Europa League per mano del Napoli, stanno attraversando un periodo difficile anche in Premier, e Brendan Rodgers avrebbe chiesto l’arrivo di rinforzi per il prossimo mercato invernale. I bianconeri dal canto loro potrebbero aver bisogno di fare cassa e stando al portale iberico, i colloqui tra i due club si sono intensificati nelle ultime settimane e con l’arrivo di Rabiot in Inghilterra che potrebbe avvenire a gennaio.