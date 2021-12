Champions ed Europa League: i possibili avversari delle italiane

Sono sei le squadre italiane in corsa per le tre competizioni europee e la prossima settimana conosceranno il loro prossimo avversario. Tutte le possibili combinazioni

Si è chiusa ieri la tre giorni europea con le sfide valide per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, Europa League ed anche Conference League. Le italiane hanno ottenuto un bilancio piuttosto altalenante, con Milan ed Atalanta eliminate dalla massima competizione europea. I rossoneri hanno chiuso il girone addirittura al quarto posto, mentre i bergamaschi con il terzo hanno quanto meno strappano il pass per i playoff di Europa League.

Stessi playoff che dovranno giocare anche Lazio e Napoli arrivate seconde nei rispettivi gironi della competizione, mentre la Roma ha vinto il proprio nella neonata Conference. In Champions infine Juventus prima e Inter seconda.

Champions League, dalla Juventus all’Inter: le possibili avversarie agli ottavi

Primo posto al fotofinish per la Juventus che superando il Chelsea in classifica si è guadagnata il diritto di finire tra le teste di serie per il sorteggio di lunedì alle ore 12. Per Dybala e soci i possibili accoppiamenti saranno con tutte le seconde eccezion fatta per l’Inter in quanto compagine della stessa nazionalità, ed ovviamente il Chelsea facente parte dello stesso girone. Il pericolo principale si chiama quindi Paris Saint Germain.

L’Inter invece, in posizione più scomoda potrà beccare una qualunque, ad eccezione di Juventus e Real Madrid, tra le teste di serie dove le più morbide sulla carta potrebbero essere Lille e Ajax.

Le otto teste di serie:

Manchester City

Liverpool

Ajax

Real Madrid

Bayern Monaco

Manchester United

Lille

Juventus

Le 8 squadre seconde qualificate:

Paris Saint Germain

Atletico Madrid

Sporting Lisbona

Inter

Benfica

Villareal

Salisburgo

Chelsea

Europa League, i possibili accoppiamenti delle italiane

Tra le otto teste di serie per il sorteggio di Europa League ci saranno Lazio e Napoli, seconde nei rispettivi gironi della competizione, mentre tra le non teste di serie ci sarà l’Atalanta retrocessa dalla Champions. Gli azzurri di Spalletti e i biancocelesti di Sarri potranno pescare una qualunque tra le non teste di serie ad eccezione dei connazionali atalantini. Barcellona e Dortmund i pericoli maggiori. L’Atalanta potrà fare lo stesso ma a parti invertite, escludendo dal lotto quindi Lazio e Napoli.

Le otto squadre teste di serie:

Betis (Spagna)

Rangers Glasgow (Scozia)

Napoli (Italia)

Olympiakos (Grecia)

Real Sociedad (Spagna)

Dinamo Zagabria (Croazia)

Lazio (Italia)

Braga (Portogallo)

Le otto squadre non teste di serie

Barcellona (Spagna)

Borussia Dortmund (Germania)

Lipsia (Germania)

Porto (Portogallo)

Siviglia (Spagna)

Sheriff Tiraspol (Moldavia)

Zenit (Russia)

Atalanta (Italia)

Chiude infine il quadro la Roma in Conference League che essendo arrivata prima evita i sedicesimi di finale, passando direttamente agli ottavi.