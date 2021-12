Focus su Luiz Henrique, nuovo talento brasiliano finito nel mirino del Milan

Culla di sogni e contraddizioni, il Brasile ha nell’espressione musicale e in quella calcistica gli esempi più scintillanti della sua innata creatività. Due manifestazioni dell’animo tanto vicine da mescolarsi in un unico afflato e partorire uno dei vanti più gelosamente custoditi dal popolo verdeoro: il futebol bailado. Da più di mezzo secolo, la patria di Pelé, Garrincha, Falcao, Socrates e Zico regala al mondo del calcio talenti di valore indiscusso, ma nell’ultimo ventennio ci si è forse troppo spesso persi nella frettolosa individuazione del nuovo Pelé prima e del nuovo Neymar più di recente. Una legge alla quale non sembra potersi sottrarre nemmeno Luiz Henrique. Cresciuto nel vivaio del Fluminense, il ventenne mancino è stato già ribattezzato “L’altro Rivaldo” da Marca. Un accostamento eccessivo, non solo per la grandezza dell’ex Barcellona, ma anche per le caratteristiche tecnico-tattiche del ragazzo, che ama partire soprattutto dalle corsie esterne.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Il Milan si fa avanti per Botman: ecco tutti i dettagli

Calciomercato Milan, emissari in Brasile per Luiz Henrique

Promosso in prima squadra lo scorso anno, nel 2021 Luiz Henrique è diventato un titolare a tutti gli effetti, collezionando cinquantadue presenze complessive, sei gol e quattro assist nell’anno solare. Numeri interessanti che hanno attirato le attenzioni di Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid, ma non solo. Nelle scorse settimane, anche il Milan ha inviato i propri emissari per osservare più da vicino il talento di Petropolis. Gli uomini mercato rossoneri hanno ricevuto segnali incoraggianti sia per quanto riguarda le prestazioni sul campo, sia per quanto concerne la valutazione del ragazzo, ben al di sotto dei 40 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria presente sul contratto in scadenza nel 2025. Il club di Rio de Janeiro, infatti, potrebbe accontentarsi di 12-15 milioni di euro detenendo il 100% del cartellino del calciatore e non essendo dunque costretta a suddividere i proventi con agenti e procuratori come spesso accade in Brasile.

Oltre alle spagnole e allo Sporting Clube de Portugal, il Milan dovrà guardarsi dalla concorrenza del Manchester City, che nei mesi scorsi ha già acquistato Kayky dal tricolor carioca. Particolare da non trascurare: l’agenzia che cura gli interessi di Luiz Henrique gestisce anche Luiz Felipe della Lazio. Profilo seguito da Maldini per sopperire all’assenza di Kjaer.