Non solo Scamacca, l'Inter riparte da tre colpi di mercato 'azzurri'

Marotta lavora per costruire l’Inter del futuro, che sarà molto più italiana: Scamacca e altri due azzurri nel mirino

I nerazzurri non sono riusciti a raggiungere il primo posto del girone, ma la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League non gliela toglie più nessuno, così come un ricco market pool.

Beppe Marotta, in attesa di suggellare il rinnovo con il club meneghino, sta già disegnando l’Inter del futuro e le parole chiave sembrano essere due: giovinezza e italianità. Non è un caso, quindi, che nelle ultime settimane si siano infittiti i dialoghi con Giovanni Carnevali: Non solo Gianluca Scamacca, nel mirino dei nerazzurri ci sarebbero altri due talenti del Sassuolo e l’astro nascente dell’Empoli.

Calciomercato Inter, Marotta vede azzurro | Scamacca, Frattesi e Viti gli obiettivi

Secondo quanto rivelato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, l’Inter avrebbe aperto i dialoghi con il Sassuolo per mettere le mani su Gianluca Scamacca e Davide Frattesi. Giovanni Carnevali -ad neroverde- avrebbe fissato a 40 milioni la base d’asta per il centravanti, mentre per il centrocampista starebbe prendendo tempo: le prestazioni di Frattesi in campionato ne stanno aumentando inesorabilmente il valore. Come raccontato su Calciomercato.it, l’interessamento del club meneghino per Scamacca è invece di lunga data.

La volontà di Beppe Marotta, sempre secondo quanto riferito dalla rosea, sarebbe quella di intavolare un prestito con diritto/obbligo di riscatto per il centravanti della Nazionale: un’eventualità che però non sembra essere gradita dal Sassuolo. Rimane sempre un osservato speciale anche Giacomo Raspadori, anche se Scamacca e Frattesi sembrano averlo scalzato nelle preferenze dei nerazzurri.

Infine, l’Inter sarebbe rimasta molto colpita dalle prestazioni di Mattia Viti: il centrale classe 2002 dell’Empoli potrebbe rappresentare il nuovo Bastoni. Ecco perché Marotta si starebbe già muovendo per anticipare la concorrenza di Milan e Juventus, non solo su Scamacca e Frattesi, ma anche per il giovane Viti. Il nuovo corso dei nerazzurri potrebbe essere caratterizzato da una forte componente nazionale.