CM.IT | Juventus, Rabiot dal bianconero al… bianconero? Altra seria pretendente

Adrien Rabiot della Juventus è uno dei calciatori al centro di diverse di voci di calciomercato in vista della sessione di gennaio: la situazione

In attesa di tornare in campo per riprendere il cammino in campionato e Champions League, le indiscrezioni di mercato in questa pausa per gli impegni delle Nazionali impazzano. In particolare, una di queste riguarda la Juventus di Massimiliano Allegri, alle prese con diversi problemi da risolvere.

Uno dei giocatori che ha più deluso in questo inizio di stagione è, senza ombra di dubbio, Adrien Rabiot. Più volte stuzzicato dal suo nuovo allenatore, il francese non è riuscito a soddisfare le richieste e, nella conferenza stampa della vigilia del match contro la Fiorentina, Allegri lo ha pubblicamente bacchettato. “È inutile parlare del potenziale. Adrien deve fare molto di più, semplice”: parole che non lasciano spazio a dubbi, il tecnico vuole un cambio di rotta da parte del francese.

Nelle undici presenze stagionali fin qui raccolte, tra Serie A e Champions League, Rabiot non è ancora andato a segno, mentre Allegri al suo centrocampista chiede almeno una decina di gol in tutta la stagione. Dunque, c’è bisogno di accelerare. Nel frattempo però, come detto, le indiscrezioni sul suo futuro, nell’immediato, impazzano, anche se lo stesso giocatore si è ‘confermato’ alla Juventus.

Juventus, Rabiot può risolvere il problema di Tuchel

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte in Inghilterra da Calciomercato.it, il Chelsea di Thomas Tuchel sta pensando seriamente ad Adrien Rabiot per sostituire nella rosa Saul Niguez, arrivato in estate dall’Atletico Madrid (e pronto a tornare alla base), ma mai entrato nelle grazie del manager tedesco. Sul fronte Newcastle, invece, serpeggia pessimismo, allo stato attuale, visto che la situazione è ancora un po’ confusionaria dal punto di vista tecnico, col nuovo responsabile della prima squadra, Eddie Howe, che è stato ufficializzato solo pochi giorni fa. Dunque, situazione da monitorare quella di Rabiot nonostante, come detto, il Nazionale della Francia di Didier Deschamps abbia allontanato pubblicamente tutte le voci che lo riguardano.