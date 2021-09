Juventus, Di Canio se la prende con Rabiot: “Cosa fa? Io mi preoccupo”

Paolo Di Canio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dell’attuale rendimento di Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus di Max Allegri

Non è partita col piede giusto la stagione della nuova Juventus di Massimiliano Allegri. Sul banco degli imputati è tornato anche il centrocampo della Vecchia Signora apparso, in diverse occasioni, decisamente occasioni.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

In merito a ciò si è espresso anche Paolo Di Canio, ex giocatore ed opinionista, che ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha detto la sua sulle prestazioni ed il rendimento di Adrien Rabiot, mezz’ala francese dei bianconeri: “Che cos’è Rabiot? Io non lo so. Io pensavo, ma cosa fa? Io mi preoccupo quando uno di 1,90 sembra uno di 1,20. Non ha gol, non ha assist, è da Juventus per diventare un titolare?”