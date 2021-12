Addio Juventus già a gennaio: “Allegri lo ha bocciato!”

Non solo Ramsey tra i bocciati della Juventus. Anche un altro calciatore è pronto a lasciare i bianconeri già durante il calciomercato di gennaio

Ancora tre partite e le squadre potranno mandare in archivio il 2021 e pensare al calciomercato.

Lo farà anche la Juventus, che sabato sarà impegnato sul campo del Venezia, poi giocherà al Renato Dall’Ara, contro il Bologna, per finire in casa con il Cagliari. Tre match alla portata della squadra di Massimiliano Allegri, che può così accorciare rispetto alle prime quattro in classifica. I bianconeri sono chiamati a vincerle tutte.

Poi il mercato è pronto a venire in soccorso del tecnico livornese, che ha bisogno di rinforzi. Il sogno continua ad essere Dusan Vlahovic, ma difficilmente potrà vestire il bianconero già durante il calciomercato di gennaio. Servirà certamente l’innesto di un nuovo centrocampista, per alzare la qualità della mediana, che sembra faticare più degli altri reparti. E’ evidente però, che prima di acquistare, la Juventus dovrà riuscire a cedere gli esuberi.

Come ampiamente raccontato, il primo nome in cima alla lista dei partenti è quello di Aaron Ramsey. Il gallese è ai margini del progetto bianconero e non è un caso che oggi si sia tenuto un summit tra il suo agente e la dirigenza della Juventus. Un contatto che ha confermato che il futuro dell’ex Arsenal è in bilico. Ramsey piace in Premier League, soprattutto all’Everton. I bianconeri hanno voglia di liberarsi del pesantissimo ingaggio di Ramsey, che percepisce sette milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2023.

Juventus, non solo Ramsey in uscita

Ramsey potrebbe non essere l’unico a fare le valigie già a gennaio. Un altro acquisto bocciato sembra essere quello di Arthur. Il bilancio dello scambio tra il brasiliano e Pjanic è certamente negativo, anche se è servito per dare respiro alle casse sia della Juventus che del Barcellona.

“Arthur è uno dei bocciati di Allegri – afferma Nicola Balice, giornalista del ‘Corriere di Torino’, a ‘Juventibus’ su Twitch -. La Juventus cerca un prestito anche lungo e a gennaio può partire anche lui. Non è un giocatore che interessa all’allenatore bianconero, è decisamente in uscita”.