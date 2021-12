Calciomercato Juventus, il rinforzo per l’attacco arriva dai nerazzurri

Problemi nel reparto avanzato per la Juventus di Massimiliano Allegri: Morata non ingrana, Kean gioca poco. Nel calciomercato di gennaio qualcosa potrebbe cambiare

Sono soltanto ventidue i gol realizzati dalla Juventus di Massimiliano Allegri in sedici partite disputate nel campionato di Serie A. Davvero troppo poco per una squadra che ambisce a raggiungere risultati importanti in questa stagione, nonostante le mille difficoltà.

Tra gli attaccanti, sempre prendendo in considerazione il solo torneo nostrano, solo Paulo Dybala ha raggiunto cinque gol, nonostante le numerose assenze per infortunio. Gli altri giocatori del reparto avanzato, Alvaro Morata e Moise Kean, hanno messo insieme le stesse reti della ‘Joya’, capitano e numero 10 della Juventus. Numeri impietosi che impongono qualche riflessione anche in vista dell’ormai imminente sessione di gennaio del calciomercato.

LEGGI ANCHE>>>CMIT TV | Juventus, ottavi Champions: “Ecco la probabilità di pescare il PSG”

Juventus, ipotesi nerazzurra per l’attacco di gennaio

Tra i tanti nomi accostati alla Juventus in vista del mercato di riparazione, ecco spuntare quello di un calciatore che potrebbe fare davvero al caso dell’allenatore Massimiliano Allegri. Già diversi giorni fa, ‘calciomercatoweb.it’ aveva parlato dell’interesse bianconero per Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta che quest’anno sta vedendo poco il campo dal primo minuto. Adesso arrivano anche le parole del giornalista Luca Momblano a riguardo: “Mi è stato detto che la Juventus ha chiesto nuovamente informazioni su Muriel, poco fa ne ho avuto la definitiva conferma – ha detto a ‘Juventibus’ su Twitch – Gasperini prenderebbe subito Kean, ma non ho notizie. Mentre Vlahovic a gennaio ha deciso di non muoversi. Morata? L’idea è quella di non dare seguito all’accordo fatto con l’Atletico Madrid. Discorso diverso se si potrà trattare sul riscatto”.

LEGGI ANCHE>>>VIDEO CM.IT | Juventus, tesoro de Winter: meglio anche di Pogba

Oltre al nome di Muriel, aleggia, come in ogni sessione di calciomercato che si rispetti, anche il nome di Mauro Icardi in ottica Juventus. Il centravanti di Rosario sta trovando poco spazio al Paris Saint-Germain e a gennaio qualcosa potrebbe davvero cambiare: “Il Psg questa volta potrebbe decidere di darlo in prestito con diritto di riscatto – le parole del giornalista Romeo Agresti – Icardi è una pista da tenere in considerazione”. Vedremo cosa succederà da qui a gennaio, il mercato della Juventus è in fermento.