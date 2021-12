Juventus, primo posto nel girone di Champions League davanti al Chelsea: scelto il regalo per Massimiliano Allegri

Un primo posto insperato ed inaspettato, ma che la Juventus accoglie con grande felicità. La vittoria contro il Malmoe e il conseguente pareggio del Chelsea in Russia contro lo Zenit hanno permesso ai bianconeri di qualificarsi come prima squadra nel gruppo H. Una buona notizia per gli uomini di Massimiliano Allegri, che potranno dunque evitare tante avversarie scomode.

La vittoria del girone è importante sia a livello di autostima, sia per il fatto che molte avversarie forti verranno evitate, ma anche per questioni economiche. Il primo posto garantisce infatti un tesoretto maggiore rispetto ad arrivare secondi e potrebbe tornare utile anche in chiave mercato di gennaio. A proposito di mercato, nel nostro sondaggio sulla pagina Twitter di Calciomercato.it abbiamo chiesto agli utenti quale sarebbe il rinforzo giusto per la Juventus per riuscire ad arrivare in fondo in Champions League.

Calciomercato Juventus, Cavani il colpo Champions

Due sono i reparti in cui la Juventus sta mostrando le maggiori difficoltà. Uno è il centrocampo, dove molti uomini non riescono ad esprimere continuità di prestazioni e dove le assenze si fanno spesso sentire. L’altro è l’attacco: manca un vero bomber nel reparto offensivo bianconero. Ed è per questo che abbiamo chiesto agli utenti di Twitter chi sarebbe il colpo Champions giusto per i bianconeri.

Secondo il 36,8% è proprio un goleador a mancare alla rosa bianconera e l’uomo giusto è Edinson Cavani. L’ex Napoli, ora al Manchester United, non sta trovando molto spazio nei ‘Red Devils’ e sarebbe il rinforzo ideale per i piemontesi. Che possa essere un attaccante a mancare lo pensa anche il 26,3% degli utenti che hanno scelto Mauro Icardi. Anche l’argentino, complice la folta concorrenza potrebbe lasciare Parigi e viene visto come il rinforzo giusto per gennaio. Un altro 26,3% degli utenti ritiene invece che il profilo da Champions sia il centrocampista francese Tchouameni, gioiellino del Monaco. Solo il 10,5% ha invece espresso la propria preferenza per un altro centrocampista, lo svizzero Zakaria, in scadenza di contratto e nel mirino anche della Roma.