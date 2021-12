Juventus, testa al Venezia | Allegri sorride, rientro vicino

Juventus, dopo la vittoria contro il Malmoe, squadra al lavoro per preparare la sfida di Venezia: sorriso Allegri, il rientro è più vicino

Dopo la vittoria interna contro il Malmoe e il primo posto nel girone ottenuto grazie anche al pareggio tra Zenit e Chelsea, la Juventus deve ora concentrarsi al massimo sul campionato. Il fatto di essere riusciti a centrare il primo posto lasciandosi alle spalle i campioni d’Europa in carica può rivelarsi fondamentale, oltre che per un sorteggio più agevole, anche dal punto di vista mentale. La prima posizione può essere la giusta iniezione di fiducia di cui necessita la rosa.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, ottavi Champions: “Ecco la probabilità di pescare il PSG”

Intanto la squadra si è ritrovata in mattinata sotto il sole al Training Center per cominciare a preparare la trasferta di Venezia. Vietato sottovalutare la compagine lagunare, come annunciato dallo stesso Massimiliano Allegri. Il tecnico però può sorridere dopo quello che è stato l’allenamento odierno. Come di consueto nei giorni successivi alle gare, seduta di scarico per chi è sceso in campo all’Allianz Stadium, mentre per gli altri esercitazioni tecniche per la costruzione del gioco e partitella. La notizia riguarda però Weston McKennie: il centrocampista texano si è allenato parzialmente in gruppo e a questo punto rivederlo a Venezia potrebbe non essere così impossibile. Proprio ieri, al termine della gara, Allegri aveva annunciato come il giocatore statunitense potesse essere l’unico in grado di tornare a sua disposizione per l’imminente impegno di campionato, dove la Juventus è obbligatoriamente chiamata alla vittoria.

Juventus, McKennie vicino al rientro

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, blitz alla Continassa: cambia maglia a gennaio

Chiaramente le condizioni del giocatore statunitense verranno valutate con attenzione e potrà essere della partita solo se pienamente recuperato. La speranza per Allegri è di averlo a disposizione e riuscire, magari, a farlo entrare a gara in corso per fargli prendere il ritmo partita. sfida contro i nero-arancio-verdi è decisiva per risalire la china in classifica ed è in programma sabato alle 18 allo stadio Penzo: domani sarà quindi già tempo di conferenza stampa. Mister Allegri risponderà alle domande dei giornalisti alle 13:45 dal centro sportivo bianconero.