Calciomercato Juventus, blitz alla Continassa: cambia maglia a gennaio

La Juventus pensa anche e soprattutto alle uscite nel mercato di gennaio: le ultime novità dalla Continassa in vista della sessione invernale

Si muove qualcosa sul futuro di Aaron Ramsey, che resta ai margini della Juventus e ancora ai box per infortunio. Il centrocampista gallese non sarà disponibile neanche per la trasferta di Venezia e in stagione ha collezionato soltanto cinque presenze tra campionato e Champions League, di cui una sola da titolare (all’esordio stagionale in Serie A con l’Udinese).

Appena 112 minuti collezionati in stagione dall’ex capitano dell’Arsenal, sempre più oggetto misterioso alla Continassa. L’ultima apparizione in campo di Ramsey in maglia bianconera risale allo scorso 20 ottobre, quando entrò nel finale di gara della vittoria di Champions sul campo dello Zenit. Il gallese da quel momento ha giocato (e segnato) solo con la casacca della sua Nazionale, fermandosi nuovamente al ritorno a Torino. “Ramsey è ancora ai bordi del campo, non sarà disponibile”, la battuta di Allegri in una recente conferenza stampa sulle condizioni del classe ’90.

Calciomercato, l’agente di Ramsey incontra la Juventus: il gallese verso l’addio

Intanto questa settimana è sbarcato sotto la mole uno degli agenti di Ramsey per fare il punto della situazione col suo assistito e valutare le prossime tappe con la dirigenza della ‘Vecchia Signora’. E’ confermato infatti il contatto odierno alla Continassa con Cherubini e Nedved, con le parti che nelle prossime settimane prenderanno una decisione in merito al destino in bianconero del gallese. Ramsey piace sempre in Premier League – Everton in primis – con la Juve che vuole liberarsi del suo pesante ingaggio da 7 milioni di euro a stagione fino al giugno 2023.

L’ex Arsenal pesava a bilancio a poco meno di 2 milioni lo scorso 30 giugno e difficilmente riuscirà a trovare continuità a Torino con Allegri in panchina. Il futuro del numero 8 appare così sempre più lontano dalla Juventus già nel mercato di gennaio…