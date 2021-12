Real Madrid-Inter, Inzaghi striglia Barella: “Errore grave, non doveva farlo”

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni del post partita di Real Madrid-Inter: rimprovero del tecnico a Barella per l’espulsione

L’Inter non ce l’ha fatta. Crollate le speranze primo posto nel teatro dei sogni chiamato Santiago Bernabeu. Il Real Madrid ha spazzato via la ‘Beneamata’, nonostante quest’ultima avesse messo in scena un grandissimo calcio (forse il migliore in Serie A) nell’ultimo periodo. Nessun problema per la qualifiazione, che gli uomini di Inzaghi avevano già acquisito.

Il tecnico interista è intervenuto nel post partita ai microfoni di ‘Sky’. Si è soffermato sull’espulsione di Barella, che ha condizionato non poco la gara: “Ha fatto un errore grave, ma il ragazzo è intelligente e a fine partita aveva già chiesto scusa a tutti. Non doveva farlo, ma gli servirà come esperienza. C’è stato un gesto di reazione. Era un momento della partita. Aveva appena avuto un’occasione. Il gesto è stato molto molto lieve, gli ha sfiorato il polpaccio, ma a norma di regolamento ci sta l’espulsione”.

KO: “C’è molto rammarico per un primo tempo fatto bene con personalità. Abbiamo creato molto, ma siamo andati a riposo sotto di un gol. Chiaramente volevamo fare un risultato differente. Ho detto che dovevamo fare di più rispetto all’andata e fino all’espulsione di Barella abbiamo creato tante occasioni. Era nervoso, ha fatto qualcosa che non doveva fare, ci ha condizionato la partita che era ancora aperta”.

LEGGI ANCHE>>> PAGELLE e TABELLINO di Real Madrid-Inter 2-0 | Serata no per Lautaro e Barella, Kroos hors categorie

Real Madrid-Inter, Inzaghi: “L’importante è arrivare agli ottavi nella miglior condizione”

STATO DI FORMA: “Era la sesta partita e avevamo qualche giocatore stanco, ma la prestazione in generale è stata buona”.

LEGGI ANCHE>>> Milan-Liverpool, Pioli: “Con i se non si fa la storia. Ecco il mio rammarico”

OTTAVI DI FINALE: “Aspettiamo i risultati di domani. Ci sono squadre fortissime, una vale l’altra. L’importante è arrivare nella miglior condizione possibile”.

CAMPIONATO: “Da Madrid ci portiamo a casa tante cose buone, ci interessava il risultato e abbiamo perso. Ora ci concentriamo sulla Serie A, perché siamo in un buon momento e con il Cagliari non sarà semplice”.