Milan-Liverpool 1-2 e Real Madrid-Inter 2-0 | Pioli fuori, Inzaghi secondo

Il Milan viene sconfitto in rimonta dal Liverpool e non si qualifica nemmeno in Europa League: ko anche per l’Inter contro il Real Madrid

Si sono conclusi gli ultimi turni dei gironi di Champions League di Inter e Milan. Serata complicata per le cugine milanesi, soprattutto per i rossoneri. Gli uomini di Pioli vengono abbattuti in rimonta – Salah e Origi rispondono a Tomori – dal Liverpool di Klopp e abbandonano la competizione. Il ‘Diavolo’ non riesce nemmeno a qualificarsi in Europa League e si piazza definitivamente al quarto posto.

Niente primato, invece, per l’Inter, che comunque aveva già staccato il pass per gli ottavi di finale. I nerazzurri devono arrendersi di fronte ad un Real Madrid in grande spolvero, che porta a casa i tre punti con Kroos nel primo tempo e una magia dal limite dell’area di Asensio nella ripresa. Animi accesi al 64′, quando Militao spinge Barella sul tabellone del fallo laterale. Il centrocampista sardo reagisce con un faccia a faccia accennando un pugno agli stinchi dell’avversario. Scoppia la rissa e Barella viene espulso dall’arbitro in seguito all’intervento del Var. Ora il sorteggio spaventa la ‘Beneamata’.

Champions League, Milan-Liverpool 1-2 e Real Madrid-Inter 2-0: tabellini e classifica

Di seguito i tabellini delle gare e le classifiche dei gironi.

Milan-Liverpool 1-2: 29′ Tomori (M), 36′ Salah (L), 55′ Origi (L)

Ammoniti: –

Espulsi: –

CLASSIFICA gruppo B: Liverpool 18, Atletico Madrid 7, Porto 5, Milan 4

Real Madrid-Inter 2-0: 17′ Kroos (RM), 79′ Asensio (RM)

Ammoniti: 54′ D’Ambrosio (I), 64′ Militao (RM), 74′ Bastoni (I)

Espulsi: 64′ Barella (I)

CLASSIFICA gruppo D: Real Madrid 15, Inter 10, Sheriff Tiraspol 7, Shakhtar Donetsk 2