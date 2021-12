Pagelle e tabellino di Milan-Liverpool, match valido per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League

Primo tempo equilibrato a San Siro, dove è il Liverpool a fare più la partita, facendo girare tanto il pallone e appoggiandosi spesso su Salah. A sbloccare il match è però il Milan con Tomori su azione di corner. Il pareggio arriva proprio con l’egiziano.

Nella ripresa un regalo di Tomori, porta in vantaggio il Liverpool, con Origi. La panchina corta impedisce al Milan di provare la rimonta, anche se Kessie ha le occasioni giuste per rimettere in equilibrio il match

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 5 – Due gol che nascono da due sue respinte corte. La sensazione è che in entrambe le circostanze potesse fare di più.

Kalulu 6 – Partita attenta del giovane francese che non soffre Mane. Affonda solo col contagocce. Dal 64′ Florenzi 5 – Entra in campo per dare una maggiore spinta ma non ci riesce. Sbaglia anche diversi passaggi in un momento chiave della partita.

Tomori 6 – Illude i tifosi del Milan, portando i suoi avanti ma rovina tutto, con un errore difficile da spiegare con cui spalanca la strada a Mane in occasione del 1-2. A parte lo svarione decisivo la sua prova è di ottimo livello

Romagnoli 5,5 – Entra nell’occasione del gol del vantaggio. Dietro qualche sbavatura ma nel complesso se la cava

Hernandez 5 – Non è al meglio e si vede. Con Salah va in difficoltà il giusto ma davanti viene a mancare il suo apporto.

Tonali 6,5 – E’ il classe 2000 a dare la scossa che serve al Milan. Ci mette la solita grinta e qualità in mezzo al campo. Dal 58′ Saelamaekers 5,5 – Sono pochi gli spunti buoni in poco più di mezzora per il belga, che non riesce ad incidere.

Kessie 4 – Dopo l’ottimo match contro la Salernitana, torna a giocare al piccolo trotto e chiaramente con il Liverpool non basta. Fa tanti errori in fase di impostazione e non tiene Chamberlain in occasione del gol di Salah. Nel finale ha l’occasionnissima per il 2-2 ma sbaglia solo davanti ad Alisson.

Messias 6 – E’ uno degli ultimi a mollare anche se il motore non sempre gira a mille. Buona l’intesa con Brahim Diaz.

Diaz 6 – E’ quello dei tre dietro la punta che si muove meglio nel corso del primo tempo. Nel secondo sembra finire la benzina ma viste le alternative in campo avrebbe potuto ancora giocare. Dal 58′ Bennacer 5,5 – Dopo un buon inizio, perde un po’ di lucidità nel finale quando si prova a dare l’ultimo assalto.

Krunic 6 – Bravo in copertura nel dare una mano a Theo Hernandez. Gioca semplice e ha il merito di non uscire mai dal match. Manca sempre quel pizzico di qualità in più che lo renderebbe un grande giocatore. Dall’83’ Bakayoko s.v.

Ibrahimovic 5 – Qualche colpo di classe e poco più. Dallo svedese, in una partita come quella di stasera, ci si aspetta molto e oggi delude le attese.

All. Pioli 6 – Prova a giocarsela con i giocatori che ha disposizione ma non è facile. Le assenze pesano tanto e lo si vede soprattutto quando è chiamato ad effettuare i cambi. In panchina non c’è davvero nessuno. Ora testa al campionato.

LIVERPOOL

Alisson 6,5 – E’ bravo ad ipnotizzare Kessie nel finale di gare. Per il resto è davvero poco impegnato.

Williams 6 – Vita facile per il terzino destro di Klopp. Krunic spinge poco dalla sua parte ed Hernandez oggi è decisamente in giornata no.

Konaté 5,5 – Quando è chiamato a fare a sportellate con Ibrahimovic se la cava bene. Fatica quando è infilato in velocità

Philips 6,5 – Come il compagno di reparto è bravo a vincere i duelli aerei.

Tsimikas 5,5 – Affonda poco e va in difficoltà quando è puntato dagli avversari.

Morton 6,5 – Il Liverpool fa girare tanto il pallone e lui fa da vero regista. Regge l’urto nel finale, dando una mano importante dietro.

Oxlade-Chamberlain 7 – Funziona l’intesa con Salah. Ha tanta voglia di mettersi in mostra e da una sua giocata nasce il gol del pari.

Minamino 6,5 – Tanta corsa e qualità per la mezzala sinistra di Klopp. Una spina nel fianco per i rossoneri.

Mané 6 – E’ tenuto a bada bene da Kalulu e non riesce ad accendere il turbo come al suo solito. Lo fa solo in una circostanza dopo il regalo di Tomori e così nasce il gol del 1-2,. Dal 64′ Keita s.v.

Salah 7 – E’ il leader tecnico della squadra di Klopp. Tutti lo cercano, sapendo che la palla con lui è in una botte di ferro. Non è devastante come gli capita spesso ma trova il gol del pari. Dal 64′ Gomez s.v.

Origi 7 – Nel primo tempo impegna Maignan solo in una circostanza. E’ bravo a far salire la squadra e quando è chiamato a metterla dentro ci riesce, da vero bomber.

All. Klopp 7 – Si presenta a San Siro senza tantissimi titolari ma il suo Liverpool non cambia pelle e gioca a calcio come sa, chiudendo il girone a punteggio pieno.

Makkelie 6 – Non estrae un cartellino giallo, riuscendo a tenere sotto controllo la partita. Il Milan reclama un rigore ma sembra avere ragione.

TABELLINO

MILAN-LIVERPOOL 1-2

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie; Messias, Díaz, Krunić; Ibrahimović. A disp.: Jungdal, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia; Bakayoko, Bennacer, Saelemaekers; Maldini. All.: Pioli.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Williams, Philips, Konaté, Tsimikas; Morton, Oxlade-Chamberlain, Minamino; Mané, Salah, Origi. A disp.: Kelleher; Alexander-Arnold, Bradley, Davies, Gomez, Matip, Norris, Robertson; Dixon-Bonner, Fabinho, Keita; Woltman. All.: Klopp.

Arbitro: Danny Makkelie (OLA).

GOL: 29′ Tomori (M), 35′ Salah (L), 55′ Origi (L)

AMMONITI:

ESPULSI: